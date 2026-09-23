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Djati Waluyo
Rabu, 23 September 2026 | 13.56 WIB

Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.930 per Dolar AS, Tertekan Sentimen Suku Bunga The Fed

Ilustrasi: Prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS . (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (23/9), setelah sebelummya ditutup melemah 37 poin menjadi Rp 17.884 per dollar AS pada perdagangan Selasa (23/9).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dalam negeri.

"Untuk perdagangan (23/9) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.880 - Rp 17.930,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Rabu (23/9).

Ibrahim mengatakan, sentimen eksternal masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan rupiah. Pelaku pasar saat ini mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed).

Pasar bahkan telah memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Oktober. Proyeksi suku bunga terbaru juga mengindikasikan setidaknya masih ada satu kali kenaikan suku bunga The Fed hingga akhir tahun.

"Prospek kebijakan yang lebih ketat memberikan dukungan bagi dolar AS dan menjaga imbal hasil obligasi Treasury tetap tinggi," ujarnya.

Di sisi lain, agenda ekonomi AS pada pekan ini relatif lengang. Sejumlah data yang akan menjadi perhatian pasar antara lain data awal Purchasing Managers' Index (PMI) S&P Global serta survei Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) untuk September.

Editor: Kuswandi
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