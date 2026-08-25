Rupiah Berpotensi Melemah Hari Ini, Dipengaruhi Sentimen Suku Bunga The Fed

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (25/8), setelah sebelummya ditutup menguat 27 poin menjadi Rp 17.721 per dollar AS pada perdagangan Senin (24/8).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (25/8) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 17.720-Rp 17.770," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/8).

Ibrahim mengatakan dari sisi eksternal, aktivitas bisnis di sektor jasa AS tercatat masih solid. Indeks PMI Jasa S&P Global AS pada Agustus melampaui perkiraan dengan mencapai 56,8 atau menjadi level tertinggi sejak Desember 2024. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan 54,6 pada bulan sebelumnya.

Namun, PMI manufaktur AS justru melambat dari 53,9 menjadi 53,2 atau menjadi level terendah dalam lima bulan.

“Kekhawatiran terhadap inflasi akibat kenaikan harga energi di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah berpotensi memicu kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dalam beberapa bulan mendatang,” ujarnya.

Sementara dari dalam negeri, pasar merespons negatif pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia pada triwulan II 2026.