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Dimas Choirul
Kamis, 17 September 2026 | 02.12 WIB

Transaksi Digital BCA Digital Melonjak, Didominasi Gen Z dan Milenial

Konferensi Pers BCA Digital di Jakarta, Rabu (16/9). (Dimas Choirul/JawaPos.com) - Image

Konferensi Pers BCA Digital di Jakarta, Rabu (16/9). (Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Bank Digital BCA (BCA Digital) mencatat pertumbuhan bisnis sepanjang Semester I-2026. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 20 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY), seiring peningkatan Net Open Customer (NOC) sebesar 25 persen YoY.

Direktur Bisnis BCA Digital Aditya Wahyu Windarwo mengatakan, pertumbuhan tersebut turut ditopang dominasi nasabah dari kelompok usia muda. BCA Digital mencatat 56 persen nasabah blu merupakan Gen Z dan 35 persen lainnya merupakan milenial. Artinya, sebanyak 91 persen nasabah blu berasal dari kelompok digital natives.

"Dari sisi akuisisi nasabah baru, pertumbuhan terbesar juga berasal dari Gen Z yang meningkat 30 persen YoY. Sementara akuisisi nasabah milenial tumbuh 20 persen YoY," kata Aditya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/9).

Peningkatan jumlah pengguna tersebut berjalan seiring dengan kenaikan aktivitas transaksi. Berdasarkan data per 31 Agustus 2026, volume transaksi digital di luar transfer dalam tiga tahun terakhir melonjak 186 persen menjadi Rp13,13 triliun.

Transaksi QRIS menjadi kontributor terbesar dengan porsi 36 persen dari total volume transaksi. Dari sisi frekuensi, transaksi QRIS meningkat 124 persen YoY, didorong penambahan sejumlah jenis layanan seperti QRIS CPM, QRIS Tun-Tas, dan QRIS Tap.

Transaksi melalui e-wallet juga tumbuh 71 persen YoY setelah adanya penambahan integrasi dengan mitra e-wallet dan direct connect. Sementara transaksi bluPayment meningkat 56 persen YoY melalui penambahan lebih dari 100 partner.

Adapun transaksi pembayaran dan pembelian melalui biller tumbuh 44 persen YoY, seiring penambahan tiga kategori biller baru dengan lebih dari 300 biller tambahan.

Aktivitas transaksi valuta asing juga mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang Semester I-2026, jumlah transaksi bluValas melonjak 435 persen YoY, sedangkan volume transaksinya tumbuh 535 persen YoY.

Pertumbuhan transaksi bluValas tersebut terutama berasal dari pengguna Gen Z dan milenial. Transaksi Gen Z tumbuh 356 persen YoY, sedangkan milenial meningkat 273 persen YoY.

Editor: Estu Suryowati
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