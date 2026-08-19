Cara Bayar Tiket Cinema XXI di m.tix Pakai blu by BCA Digital, Dapat Cashback 20 Persen

Jumpa pers kolaborasi blu by BCA Digital dan Cinema XXI. (istimewa)
JawaPos.com - Kabar baik bagi pecinta film di Indonesia. Membeli tiket bioskop Cinema XXI melalui aplikasi m.tix kini bisa dilakukan dengan lebih praktis menggunakan saldo blu by BCA Digital. Layanan perbankan digital dari PT Bank Digital BCA (BCA Digital) tersebut resmi terintegrasi dengan m.tix sebagai salah satu metode pembayaran.
Kolaborasi blu by BCA Digital dan Cinema XXI ini memungkinkan pengguna menyelesaikan transaksi langsung di aplikasi m.tix tanpa harus berpindah ke aplikasi lain. Tak hanya untuk membeli tiket, saldo blu juga dapat digunakan untuk memesan makanan dan minuman di bioskop.
Integrasi tersebut menjadi kabar menarik bagi masyarakat yang terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara digital. Terlebih ketika film populer sedang tayang dan tiketnya diburu banyak orang, proses pembayaran yang cepat dapat menjadi salah satu faktor penting agar pengguna tidak kehilangan kursi pilihan.
Head of Retail & Digital Business BCA Digital, Edwin Tirta, mengatakan integrasi tersebut merupakan bagian dari upaya blu untuk menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital.
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Menurut Edwin, pengguna saat ini semakin mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika mencari hiburan.
“blu sangat memahami karakteristik generasi digital savvy yang mengutamakan kecepatan dan kepraktisan dalam menunjang lifestyle mereka,” ujar Edwin dalam jumpa pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Ia menambahkan, proses pembayaran yang panjang terkadang membuat pengguna kehilangan kesempatan mendapatkan kursi ketika sedang berburu tiket film blockbuster. Karena itu, integrasi dengan Cinema XXI diharapkan dapat membuat proses pembayaran tiket maupun pembelian makanan jadi lebih cepat.
Sementara itu, Head of IT Digital Application Cinema XXI, Andi Irwan, menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, kenyamanan penonton tidak hanya dimulai ketika berada di dalam studio, tetapi sejak proses pemesanan tiket.
Melalui integrasi ini, pengguna m.tix dapat menjalani seluruh proses mulai dari memilih film, menentukan jadwal dan kursi, hingga melakukan pembayaran dengan lebih praktis.
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Jawa Pos
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