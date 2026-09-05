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Dinarsa Kurniawan
Minggu, 6 September 2026 | 06.28 WIB

Selain Pembiayaan Mobil, ACC Hadirkan Danaku untuk Beragam Kebutuhan

Pilihan pembiayaan dihadirkan untuk mendukung beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari usaha hingga investasi emas. (Istimewa) - Image

Pilihan pembiayaan dihadirkan untuk mendukung beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari usaha hingga investasi emas. (Istimewa)

JawaPos.com - Kebutuhan masyarakat terhadap layanan finansial terus berkembang seiring beragamnya kebutuhan hidup, mulai dari pendidikan, renovasi rumah, pernikahan, liburan hingga investasi.

Kondisi tersebut mendorong perusahaan pembiayaan menghadirkan produk yang fleksibel dan mampu menjawab kebutuhan pelanggan.

Chief Operating Officer Astra Credit Companies (ACC) Devy Santoso Jayadi mengatakan, kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan hadirnya ACC Danaku sebagai solusi pembiayaan. "ACC Danaku hadir untuk melengkapinya," ujar Devy di sela perayaan Hari Pelanggan Nasional 2026 di ACC Yogyakarta.

Menurut dia, ACC selama ini memiliki produk pembiayaan mobil baru dan bekas dengan pilihan skema konvensional maupun syariah. Pembiayaan tersebut tersedia untuk berbagai merek kendaraan, termasuk layanan Retail Commercial Business.

"Untuk pelanggan yang membutuhkan solusi pembiayaan untuk usaha, haji, dan investasi emas, ACC Danaku hadir," katanya.

ACC Danaku dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan finansial masyarakat dengan pilihan yang fleksibel. Produk tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan, seperti pernikahan, renovasi rumah, pendidikan, liburan hingga investasi emas.

Kehadiran produk tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan mendekatkan layanan dengan kebutuhan pelanggan. "Kami terus berupaya memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan," tutur Devy.

Dalam momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, ACC juga menggelar sejumlah kegiatan bagi pelanggan. Salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di seluruh kantor cabang ACC pada 4 September 2026.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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