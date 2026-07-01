64,5 Persen UMKM Dikelola Perempuan, Mereka Masih Terkendala Akses Pembiayaan

JawaPos.com - Peran perempuan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat dominan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 64,5 persen dari 65,5 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.

Artinya, jumlah perempuan berwirausaha mencapai sekitar 37 juta orang yang mayoritas berada pada skala mikro.

Namun, kontribusi setiap unit usaha masih rendah. Sebagian besar pelaku UMKM belum mampu menembus pasar ekspor.

Di sisi lain, tantangan besar juga dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada 2026 menyebutkan lebih dari 85 persen UMKM belum pernah menerima kredit.

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Hambatan utama meliputi tingginya bunga, ketiadaan agunan, serta minimnya pemahaman tentang prosedur pengajuan kredit.

Di tengah tantangan tersebut, upaya pemberdayaan dengan pendampingan usaha, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi dinilai kunci meningkatkan kapasitas UMKM perempuan.

Salah satunya lewat ajang SisBerdaya dan DisBerdaya. Program ini memberdayakan pelaku UMKM perempuan dan perempuan penyandang disabilitas dengan fokus pada teknologi untuk memperkuat usaha dan mendorong kesetaraan ekonomi.

Tahun ini, program SisBerdaya dan DisBerdaya memperluas jangkauan ke wilayah baru seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan Sulawesi Tengah (Sulteng).