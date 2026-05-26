Skema Pembiayaan Kreatif, Cara PT SMI Dukung Pemda Bangun Infrastruktur dengan Bunga Rendah

JawaPos.com - Skema pembiayaan kreatif merupakan cara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mendukung pemerintah daerah (pemda) melakukan pembangunan infrastruktur.

Dukungan itu dengan memberikan bunga relatif rendah, sekitar 6 persen kepada pemda dalam skema pembiayaan. Alhasil, SMI mencatat komitmen pembiayaan untuk pemerintah daerah mencapai Rp 37 triliun per Maret 2026.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan, pembiayaan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa hanya mengandalkan APBD.

“Pembangunan daerah tidak harus hanya melalui atau mengandalkan APBD. Di Kementerian Keuangan kita memiliki special mission vehicle. Salah satunya adalah PT SMI,” ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (25/5).

Sebagaimana diketahui, PT SMI memang memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Skema tersebut dinilai cukup membantu daerah karena menawarkan bunga relatif rendah, sekitar 6 persen.

Bahkan, berbagai proyek strategis daerah telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari PT SMI. Mulai dari pembangunan rumah sakit umum daerah, jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata.

Selain itu, kata Juda, cicilan pembiayaan juga dapat bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat setelah proses pencairan berjalan.