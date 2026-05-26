Skema Pembiayaan Kreatif, Cara PT SMI Dukung Pemda Bangun Infrastruktur dengan Bunga Rendah

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. (Foto: (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
JawaPos.com - Skema pembiayaan kreatif merupakan cara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mendukung pemerintah daerah (pemda) melakukan pembangunan infrastruktur.
Dukungan itu dengan memberikan bunga relatif rendah, sekitar 6 persen kepada pemda dalam skema pembiayaan. Alhasil, SMI mencatat komitmen pembiayaan untuk pemerintah daerah mencapai Rp 37 triliun per Maret 2026.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan, pembiayaan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa hanya mengandalkan APBD.
“Pembangunan daerah tidak harus hanya melalui atau mengandalkan APBD. Di Kementerian Keuangan kita memiliki special mission vehicle. Salah satunya adalah PT SMI,” ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (25/5).
Baca Juga:Atasi Macet di Bali, PT SMI Kemenkeu Gelontorkan Pembiayaan Rp 2,83 triliun ke Pemkab Badung buat Bangun Jalan
Sebagaimana diketahui, PT SMI memang memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Skema tersebut dinilai cukup membantu daerah karena menawarkan bunga relatif rendah, sekitar 6 persen.
Bahkan, berbagai proyek strategis daerah telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari PT SMI. Mulai dari pembangunan rumah sakit umum daerah, jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata.
Selain itu, kata Juda, cicilan pembiayaan juga dapat bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat setelah proses pencairan berjalan.
Dengan mekanisme tersebut, pemda daerah dinilai memiliki ruang fiskal lebih fleksibel untuk mempercepat pembangunan. “Beberapa contoh pembiayaan SMI untuk pembangunan daerah ini cukup bagus untuk mendorong ekonomi daerah,” jelasnya.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK