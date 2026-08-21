Danantara Sediakan 100 Ribu Rumah DP Mulai 1 Persen, Bunga KPR Cuma 2,75 Persen

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara sediakan 100 ribu rumah di berbagai wilayah Indonesia, dengan uang muka atau down payment (DP) mulai 1 persen.
Program tersebut dihadirkan melalui Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK).
Managing Director Stakeholders Management BPI Danantara, Rohan Hafas, mengatakan dalam kegiatan tersebut masyarakat juga dapat mengakses skema pembiayaan kepemilikan rumah dengan suku bunga mulai 2,75 persen serta tenor hingga 30 tahun.
“Melalui Danantara Housing Expo 2026, kami ingin mendekatkan masyarakat dengan rumah yang mereka impikan dengan menghadirkan pilihan hunian yang beragam, akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, dan ketersediaan informasi properti yang lengkap dalam satu tempat,” ujar Rohan dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (21/8).
Rohan mengatakan, penyediaan perumahan membutuhkan kolaborasi yang mampu menghubungkan ketersediaan hunian, akses pembiayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Danantara Housing Expo hadir untuk menciptakan kolaborasi antara developer BUMN dan swasta, Himbara, dan BSI, serta pelaku industri pendukung.
“Inilah bentuk nyata kolaborasi ekosistem BUMN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah agar manfaatnya semakin dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Senior Director Sector Specialist Property & Real Estate Danantara Asset Management, Dian Takdir Badrsyah, mengatakan kelengkapan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam membantu masyarakat memilih hunian.
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Jawa Pos
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