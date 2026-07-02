Seluruh Laporan Keuangan 2025 Rampung, Danantara Umumkan Beberapa BUMN dengan Pertumbuhan Positif

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengumumkan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam ekosistem, telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.

"Danantara turut menyampaikan sejumlah sorotan atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025 yang mencerminkan ketahanan, transformasi dan kontribusi BUMN di berbagai sektor strategis terhadap perekonomian nasional," ujar Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (2/7).

Danantara mengumumkan beberapa contoh kinerja perusahaan BUMN yang menunjukkan pertumbuhan positif pada periode April 2025 hingga April 2026.

Rohan menyebut bahwa pemilihan ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang bersifat menyeluruh, melainkan sebagai sorotan atas sejumlah perusahaan BUMN dengan peningkatan kinerja yang menonjol sejak berada dalam ekosistem pengelolaan Danantara.

"Di luar entitas yang ditampilkan, masih terdapat berbagai BUMN lain yang juga mencatatkan perkembangan kinerja positif, dan terus menjadi bagian dari agenda transformasi berkelanjutan Danantara," ujar Rohan.

Beberapa contoh perusahaan BUMN yang mencatatkan kinerja positif periode April 2025-April 2026, diantaranya PT Pertamina mencatatkan peningkatan laba 80 persen year on year (yoy) menjadi Rp 24,9 triliun per April 2026, dan PT Pupuk Indonesia mencatatkan peningkatan laba 202 persen (yoy) menjadi Rp 3,2 triliun per April 2026.

Lalu, Pelindo mencatatkan peningkatan laba 169 persen (yoy) menjadi Rp 900 miliar per April 2026, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan peningkatan laba 15 persen (yoy) menjadi Rp 21,2 triliun pada April 2026

Kemudian, PT Krakatau Steel Tbk mencatatkan laba Rp635 miliar pada April 2026 dari sebelumnya rugi Rp 981 miliar, dan PT Kimia Farma Tbk mencatatkan laba Rp 108 miliar pada April 2026 dari sebelumnya rugi Rp 160 miliar.