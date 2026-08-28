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Antara
Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.46 WIB

Danantara Housing Expo Catat 300 Akad Hunian saat Pembukaan Pameran

Hari pertama Danantara Housing Expo 2026 dipadati ribuan pengunjung. (Istimewa) - Image

Hari pertama Danantara Housing Expo 2026 dipadati ribuan pengunjung. (Istimewa)

JawaPos.com -  Hari pertama Danantara Housing Expo 2026 dipadati ribuan pengunjung dengan sebanyak 300 akad rumah telah dilaksanakan secara massal pada saat pembukaan.

Danantara Housing Expo 2026 yang diselelnggarakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) digelar mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

"Pameran ini menghadirkan penyedia rumah berkualitas terbaik, harga yang terjangkau, serta sistem pembiayaan berjangka panjang yang sesuai dengan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga mereka dapat memiliki rumah," ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dilansir dari Antara.

​Pameran tersebut menghadirkan ekosistem perumahan nasional dalam satu tempat, yang terdapat lebih dari 360.000 unit rumah, 130 developer, serta 13 perusahaan BUMN sektor perumahan dengan harga hunian yang ditawarkan mulai Rp300 jutaan.

​Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, kolaborasi lintas BUMN, developer, serta perbankan menjadi langkah nyata untuk memperluas pilihan hunian bagi masyarakat.

Dia menyoroti fasilitas kemudahan pembiayaan perumahan, yang ditawarkan melalui pameran tersebut.

Dalam pameran, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadirkan berbagai penawaran, di antaranya uang muka (DP) mulai 1 persen, bunga mulai 2,75 persen, dan tenor hingga 40 tahun.

"Pameran ini menjadi bagian dari program 3 juta rumah bagi masyarakat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo," ujar Dony.

Danantara Housing Expo mempertemukan berbagai pihak dalam ekosistem perumahan, mulai dari BUMN sektor perumahan, developer, hingga perbankan Himbara, yang seluruhnya hadir dalam satu ruang untuk memperkuat akses masyarakat terhadap hunian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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