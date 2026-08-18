Kuartal III-2026, Ekonom Proyeksikan IHSG di Level 6.500-7.000

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menyentuh level 6.500–7.000 pada kuartal III 2026.
“Kisarannya, optimisnya ya mungkin antara 6.500–7.000,” ujar Rully ketika ditemui di Jakarta, Selasa (18/8).
Rully menyampaikan yang paling berperan dalam mendongkrak IHSG adalah inflow atau adanya aliran dana masuk dari investor asing. Akan tetapi, Rully berpandangan bahwa saat ini, inflow belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan yang signifikan.
“Saya rasa inflow-nya belum cukup, apalagi dengan MSCI, FTSE. Inflow-nya belum terlalu signifikan,” kata Rully.
Berdasarkan hal tersebut, Rully memproyeksikan kenaikan IHSG pada Q3 2026 tidak akan terjadi secara signifikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang sempat menyentuh 9 ribu.
Meskipun demikian, ia menyampaikan proyeksi IHSG masih volatil sebab bergantung kepada sentimen yang juga bisa menyebabkan jatuhnya IHSG.
“Kami harapkan sih semua situasi stabil, ya. Kalau misalkan demo, selama tidak anarkis, tidak ricuh sih aman, ya. Insyaallah,” kata Rully.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa melanjutkan penguatan di tengah pelaku pasar mencermati sentimen dari tingkat domestik maupun global.
IHSG dibuka menguat 46,94 poin atau 0,73 persen ke posisi 6.448,83. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 2,83 poin atau 0,45 persen ke posisi 635,11.
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