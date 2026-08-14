Rupiah dan IHSG Menguat Usai Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah menguat terhadap dollar AS pada perdagangan Jumat (14/8) setelah Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026.
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS di pasar spot bergerak menguat. Pada pukul 15:21 rupiah berada pada level Rp 17.827 per dollar AS atau menguat 50 poin sebesar 0,28 persen.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong, mengatakan rupiah menguat terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik oleh repson positif investor pada pidato rapbn presiden Prabowo.
“Saya melihatnya sebagai cautiously positif,” ujar Lukman saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (14/8).
Lukman mengatakan, untuk perdagangan rupiah pada Senin, investor masih akan mencernai lebih dalam pidato tersebut.
“Selain itu juga menantikan rdg BI. Range Rp 17.750 hingga Rp 17.900,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data Stockbit pada pukul 15:36 WIB IHSG naik 69,57 poin atau 1,1 persen atau berada pada level 6.371,33.
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