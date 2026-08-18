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Djati Waluyo
Selasa, 18 Agustus 2026 | 15.56 WIB

IHSG Diprediksi Menghijau, MNC Sekuritas Jagokan Saham AADI, ANTM, hingga PGAS

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan Selasa (18/8), setelah ditutup menguat sebesar 1,59 persen ke level 6,401 pada perdagangan Jumat (14/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (c) dari wave [iv], hal tersebut berarti IHSG berpeluang menguat dengan target 6,440-6,544. 
Dengan kasus terburuknya (merah), IHSG sudah menyelesaikan wave (a) pada pola diagonal dan rawan terkoreksi ke rentang 5,890-6,192 untuk membentuk wave (b).

Adapun level support IHSG berada di 6,201 , 6,029. Sementara itu, level resistance berada di 6,454 dan 6,599.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), dan PT XMIG Tbk (XMIG).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Saham AADI menguat 4,14 persen ke level 9.425 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Pergerakannya pun masih mampu berada di atas MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AADI saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 9.225-9.350, dengan target harga 9.575 hingga 9.975 dan stop loss di bawah 9.150.

Sementara itu, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham ANTM menguat 2,33 persen ke level 3.070 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Penguatannya pun mampu berada di atas MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ANTM sedang berada pada bagian dari wave [d] dari wave B pada pola triangle di label hitam.

Investor dapat melakukan Trading Buy pada kisaran 2.810-2.960, dengan target harga 3.140 hingga 3.190 dan stop loss di bawah 2.750.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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