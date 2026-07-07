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Djati Waluyo
Rabu, 8 Juli 2026 | 05.45 WIB

MSCI Tetap Bekukan Saham Indonesia

Karyawan berada di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Karyawan berada di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memutuskan untuk tetap membekukan sejumlah penyesuaian terhadap saham Indonesia yang masuk dalam MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI) pada pelaksanaan MSCI Index Review Agustus 2026.

Berdasarkan pemngumuman resmi yang dirilis pada Selasa (7/7), MSCI menetapkan kebijakan yang mencakup penghentian kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), jumlah saham beredar atau Number of Shares (NOS), serta tidak adanya penambahan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Dalam evaluasi Agustus 2026, MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas saham Indonesia antarsegmen indeks, termasuk perpindahan dari indeks Small Cap ke indeks Standard.

"MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan jumlah saham beredar atau Number of Shares (NOS)," tulis MSCI dikutip Selasa (7/7).

Selain itu, MSCI juga tidak akan menerapkan kenaikan klasifikasi (upward migration) antarindeks berdasarkan segmen kapitalisasi, termasuk perpindahan dari indeks Small Cap ke Standard.

Lebih lanjut, MSCI juga menegaskan akan menghapus saham-saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi.

"Menggunakan data keterbukaan kepemilikan saham sebesar 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan," tulisnya.

Editor: Estu Suryowati
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