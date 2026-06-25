Respon Penundaan Penilaian MSCI, Rupiah Diprediksi Kembali Tertekan pada 25 Juni

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpotensi akan kembali melemah pada perdagangan Kamis (25/6), setelah sebelummya ditutup melemah 93 poin menjadi Rp 17.952 per dollar AS pada perdagangan Rabu (24/6).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, pasar merespon positif terhadap MSCI yang menunda penilaian aksesibilitas pasar Indonesia hingga November.
Peninjauan yang diperpanjang ini menyusul kekhawatiran yang muncul awal tahun ini mengenai aksesibilitas pasar, dengan penyedia indeks membekukan perubahan pada indeks ekuitas Indonesia pada Januari karena masalah investability.
“Dengan demikian, proses peninjauan terhadap status pasar Indonesia masih berlangsung dan akan menjadi salah satu perhatian utama para pelaku pasar dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Rabu (25/6).
Ibrahim mengatakan, hasil evaluasi tersebut dipandang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai persepsi investor internasional terhadap kualitas, keterbukaan, dan efisiensi pasar modal domestik.
Disisi lain, pemerintah mengalokasikan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berbagai kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah perkembangan geopolitik internasional yang masih berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian dunia,” ucapnya.
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