Dari Pegawai Bank ke Piala Dunia 2026, Kisah Pico Lopes yang Direkrut Tanjung Verde Lewat LinkedIn

Tanjung Verde tahan imbang Uruguay 2-2 di Piala Dunia 2026 Grup H. (FIFA)
JawaPos.com - Di tengah banyaknya kisah pemain yang meniti karier melalui akademi elite atau kompetisi papan atas Eropa, perjalanan Pico Lopes menuju Piala Dunia menghadirkan cerita yang berbeda.
Bek tim nasional Tanjung Verde itu pernah menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan sepak bola profesional. Ia bekerja di sebuah bank di Republik Irlandia sambil bermain sepak bola pada waktu luangnya.
Sebelum dikenal sebagai salah satu pemain andalan Tanjung Verde, Lopes menjalani rutinitas yang sama seperti pekerja kantoran pada umumnya.
Hari-harinya diisi dengan pekerjaan administratif, rapat daring, serta aktivitas profesional lainnya. Di luar jam kerja, ia tetap menjaga kecintaannya terhadap sepak bola dengan bermain untuk klub Irlandia, Bohemians.
Karier Lopes mulai berubah pada 2017 ketika klub Shamrock Rovers melihat potensinya di lapangan.
Klub tersebut menilai kemampuan bertahannya layak untuk level yang lebih tinggi dan menawarkan kesempatan untuk lebih serius menekuni sepak bola profesional. Tawaran itu diterima Lopes, yang kemudian memulai perjalanan baru dalam kariernya.
Namun, perubahan terbesar datang dua tahun kemudian melalui cara yang tidak biasa. Lopes menerima pesan dalam bahasa Portugis melalui LinkedIn dari seseorang yang tidak dikenalnya. Karena mengira pesan tersebut hanyalah spam, ia memilih untuk mengabaikannya.
Beberapa bulan berlalu tanpa respons. Hingga sekitar sembilan bulan kemudian, pengirim yang sama kembali menghubunginya. Kali ini rasa penasaran membuat Lopes menerjemahkan isi pesan tersebut menggunakan Google Translate.
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