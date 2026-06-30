Rupiah Berpotensi kembali Menguat pada 30 Juni, Sentimen Positif Domestik jadi Penopang

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpotensi kembali menguat pada perdagangan Selasa (30/6), setelah sebelummya ditutup menguat 71 poin menjadi Rp 17.851 per dollar AS pada perdagangan Senin (29/6).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen positif dari dalam negeri khususnya upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam menahan pergerakan rupiah.
"Untuk perdagangan (26/6) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.800 - Rp 17.860," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/6).
Ibrahim mengatakan,keputusan pemerintah yang memilih tidak menerima tawaran bantuan dana sebesar USD30 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki keyakinan terhadap kemampuan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global.
“Bagi pelaku pasar, keputusan tersebut mempertegas optimisme pemerintah terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) akan ditempatkan lagi ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp 281 triliun. Dana tersebut sebelumnya sempat diambil secara bertahap, dari Rp 281 triliun kan awalnya, Rp 110 triliun ditarik, ini dikembalikan lagi Rp 110 triliun, jadi tetap Rp 281 triliun.
“Pemerintah menyiapkan hingga Rp 100 triliun dana siaga jika perlu ditempatkan di perbankan. Penempatan tersebut sebagai likuiditas untuk memperkuat kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat,” ucapnya.
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