Sentimen Global Berlanjut, Rupiah Diprediksi kembali Melemah 29 Juni. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpotensi kembali melemah pada perdagangan Senin (29/6), setelah sebelummya ditutup menguat 21 poin menjadi Rp 17.922 per dollar AS pada perdagangan Jumat (26/6).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen konflik geopolitik di Timur Tengah dan gempa bumi yang mengguncang Venezuela.
"Untuk perdagangan (26/6) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.920 - Rp 17.960," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Senin (29/6).
Ibrahim mengatakan, pengiriman minyak mentah melalui Selat Hormuz meningkat minggu ini ke level tertinggi sejak konflik AS-Israel dengan Iran dimulai pada bulan Februari setelah kesepakatan gencatan senjata membuka kembali jalur air tersebut, sementara kekhawatiran tentang berapa lama selat tersebut akan tetap terbuka juga meningkatkan perdagangan.
“Namun, lalu lintas secara keseluruhan tetap jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata harian 125 kapal yang melewati selat tersebut sebelum konflik 28 Februari dimulai. Sementara itu, gempa bumi di Venezuela yang terjadi pada hari Kamis juga meningkatkan kekhawatiran pasokan,” ujarnya.
Selain itu, Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan bahwa PCE inti naik menjadi 3,4% YoY pada bulan Mei dari 3,3% pada bulan April. Secara bulanan, PCE inti tidak berubah di 0,3%. Inflasi PCE utama meningkat menjadi 4,1% YoY dari 3,8%, menandai angka tahunan tertinggi sejak April 2023 dan Oktober 2023.
Menurut alat CME FedWatch, reaksi terhadap data PCE menunjukkan sedikit penurunan taruhan untuk kenaikan suku bunga Fed tahun ini dan sedikit peningkatan taruhan agar bank sentral mempertahankan suku bunga tetap stabil.
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