Jangan Tunggu Mogok, Servis Motor Berkala Bisa Hemat Jutaan Rupiah dan Jaga Keselamatan Berkendara

JawaPos.com - Servis motor secara berkala bukan sekadar ganti oli, tetapi menjadi langkah penting untuk menjaga performa mesin, meningkatkan keselamatan, sekaligus menghindari biaya perbaikan yang jauh lebih besar akibat kerusakan yang dibiarkan.

Sayangnya, masih banyak pemilik kendaraan yang baru servis motor ke bengkel ketika muncul gejala seperti tenaga berkurang, suara mesin kasar, hingga rem mulai tidak pakem. Padahal, perawatan rutin dapat memperpanjang usia komponen kendaraan dan menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar.

Pemeriksaan berkala juga memungkinkan teknisi mendeteksi kerusakan sejak dini pada bagian-bagian vital seperti sistem pengereman, CVT, suspensi, rangka, hingga kelistrikan. Jika masalah kecil segera ditangani, pemilik kendaraan dapat terhindar dari penggantian komponen yang jauh lebih mahal di kemudian hari.

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Selain menjaga kondisi motor tetap prima, servis berkala juga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan berkendara, terutama bagi mereka yang menggunakan motor sebagai alat transportasi utama setiap hari.

Kendaraan yang terawat memiliki risiko lebih kecil mengalami gangguan di jalan, sehingga mobilitas dapat berjalan lancar tanpa khawatir mogok atau mengalami kerusakan mendadak. Namun, biaya servis sering kali menjadi alasan sebagian masyarakat menunda perawatan kendaraan.

Padahal, banyak bengkel maupun lembaga yang kini menghadirkan program servis dengan tarif lebih terjangkau agar pemilik kendaraan tetap dapat melakukan perawatan sesuai jadwal. Salah satunya dilakukan PT Asabri (Persero) melalui Kantor Cabang Semarang yang menggandeng AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) Nusantara Sakti Semarang menghadirkan Program Service Motor Bersama.

Program ini menjadi salah satu upaya memudahkan peserta memperoleh layanan perawatan kendaraan berkualitas dengan biaya yang lebih hemat. Kegiatan tersebut diikuti 15 peserta pensiun ASABRI dari wilayah Semarang dan sekitarnya. Peserta memperoleh layanan melalui Program Service Hemat dengan tarif khusus.

Layanan yang diberikan meliputi servis ringan, pemeriksaan menyeluruh kendaraan, pengecekan rangka, pelapisan anti karat, servis CVT, hingga pencucian rangka tanpa biaya tambahan untuk tipe kendaraan tertentu. Program berlaku bagi Honda Genio tahun 2019–2023, Honda Beat 2020–2023, Honda Scoopy 2020–2023, dan Honda Vario 160 2021–2023.