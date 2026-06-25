SMDR Tebar Dividen Total Rp 196,5 Miliar

JawaPos.com - PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen total senilai Rp 196,5 miliar atau setara Rp 12 per saham untuk tahun buku 2025. Dividen total perseroan mencakup dividen final senilai Rp 155,6 miliar atau setara Rp 9,5 per saham, dan dividen interim Rp 40,9 miliar atau Rp 2,5 per saham yang telah dibayarkan pada 29 Agustus 2025.

"Dengan demikian, total dividen untuk tahun buku 2025 menjadi Rp 12 per saham atau Rp 196,5 miliar," ujar Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia dalam paparan publik di Jakarta, kemarin.

Selain dibagikan sebagai dividen, Bani mengatakan laba tahun buku 2025 sebagian dialokasikan sebagai cadangan dan laba ditahan, untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan ke depan.

Dalam kesempatan ini, perseroan menyatakan akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III sebesar Rp 700 miliar, yang akan digunakan untuk pembelian dua kapal tanker berkapasitas 4.000 DWT dan 1 kapal kontainer berkapasitas 10.100 DWT.

"Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujar Bani.

Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan laba bersih senilai USD 52,1 juta, atau tumbuh 3 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 9 persen (yoy) menjadi USD 801,7 juta.

Sementara itu, EBITDA perseroan tercatat sebesar USD 200,2 juta, atau tumbuh 18 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Per akhir 2025, posisi keuangan perseroan tercatat solid, dengan aset lancar tercatat USD 623,6 juta dengan posisi kas dan setara kas sebesar USD 317,7 juta.