Laba Bersih 2025 Melonjak 106 Persen, ANTM Tebar Dividen Rp 5,05 Triliun

JawaPos.com - Pemegang saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 5,05 triliun atau setara 70 persen dari total laba yang didapat atau dividend payout ratio (DPR). Dengan adanya keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (10/6), maka nonimal dividen yang diberikan ANTM berada pada kisaran Rp 210 per lembar saham.

Mengacu harga penutupan pasar pada Rabu (10/6) di level Rp 2.750 per saham, maka yield dividen ANTM ada di kisaran 7,6 persen. Direktur Utama ANTM, Untung Budiharto, mengatakan, dalam RUPST 2025 pemegang saham setuju dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham perusahaan.

"Sebagai wujud komitmen perseroan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. RUPST 2025 menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 5.046.183.520 atau 70 persen dari laba bersih tahun buku 2025 triliun yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk," ujar Untung dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/6).

Untung mengatakan, 30 persen atau sebesar Rp 2,162 triliun sisa dari laba bersih perusahaan akan ditahan dan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usahan, penguatan fundamental bisnis, dan pelaksanaan proyek strategis perusahaan.

Sepanjang 2025, ANTM meraih pendapatan Rp 84,64 triliun, naik 22 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 69,19 triliun. Sebanyak 96 persen pendapatan atau Rp 81,10 triliun berasal dari pasar domestik.