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Dimas Choirul, ARM
Selasa, 16 Juni 2026 | 19.39 WIB

Dari Biogas di Pekayon hingga Ruang Belajar Difabel, Cara Bank Jakarta Menyalurkan Manfaat ke Masyarakat

Jejak kontribusi sosial Bank Jakarta sepanjang 2025, yang kemudian mengantarkannya meraih penghargaan Indonesia Best Corporate Social Responsibility (CSR) in Bank Sector 2026/(Dok. Laporan Keberlanjutan Bank Jakarta 2025) - Image

Jejak kontribusi sosial Bank Jakarta sepanjang 2025, yang kemudian mengantarkannya meraih penghargaan Indonesia Best Corporate Social Responsibility (CSR) in Bank Sector 2026/(Dok. Laporan Keberlanjutan Bank Jakarta 2025)

JawaPos.com - Di sudut permukiman Pekayon, Jakarta Timur, sebuah instalasi pengolahan limbah berbasis biogas berdiri melayani kebutuhan warga. Sementara di tempat lain, sejumlah penyandang disabilitas memperoleh dukungan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. 

Dua program yang menyasar kebutuhan berbeda itu menjadi bagian dari jejak kontribusi sosial Bank Jakarta sepanjang 2025, yang kemudian mengantarkannya meraih penghargaan Indonesia Best Corporate Social Responsibility (CSR) in Bank Sector 2026.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang 8th Anniversary Indonesia Best CSR Awards 2026 yang diselenggarakan The Iconomics di Jakarta pada 21 Mei lalu. Bank Jakarta dinilai berhasil menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Pelaksanaan CSR/TJSL Bank Jakarta merupakan bagian dari implementasi prinsip Environtment, Social, Governance, Penerapan tata kelola perusahaan serta dilaksanakan untuk mendukung pembangunan di Jakarta," ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (16/6).

Bagi Bank Jakarta, penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas program sosial yang telah dijalankan. Di baliknya terdapat berbagai inisiatif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM, kesehatan, lingkungan, sanitasi hingga penguatan kapasitas kelompok rentan.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan bahwa Bank Jakarta terus meningkatkan kontribusi positif Bank kepada masyarakat melalui program-program CSR/TJSL secara berkelanjutan. 

"Bank Jakarta akan terus melaksanakan CSR/TJSL yang memiliki dampak langsung kepada Pembangunan di Jakarta, yang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat, " kata Arie.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Instalasi Tangki Septic Komunal dengan Pemanfaatan Biogas (Biodigester) di wilayah Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Program sanitasi ramah lingkungan tersebut menjadi upaya untuk menghadirkan fasilitas yang lebih sehat sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, Bank Jakarta juga memperluas jangkauan program sosialnya kepada kelompok penyandang disabilitas. Terbaru, perusahaan menyalurkan bantuan penunjang pelatihan bagi sahabat disabilitas binaan Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI).

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan daya saing penyandang disabilitas di dunia kerja. Melalui program tersebut, Bank Jakarta berharap kelompok difabel memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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