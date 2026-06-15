Kolaborasi Bank Jakarta & Bapenda DKI Jakarta, Bisa Bayar Pajak di Jakarta Fair

JawaPos.com – Hadirkan kemudahan pembayaran pajak, Bank Jakarta berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyediakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Fair.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan pengunjung Jakarta Fair bisa melakukan aktivitas belanja sambil melakukan pembayaran pajak bersamaan dengan aktivitas hiburan lainnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, layanan pembayaran pajak ini menjadi komitmen Bank Jakarta dalam mendukung layanan publik melalui transaksi non-tunai yang mudah dan aman.

”Melalui kolaborasi pembayaran pajak ini, Bank Jakarta ingin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Jakarta,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta (11/6).

Agus menambahkan, pengguna JakOne Mobile juga dapat memanfaatkan fitur pembayaran pajak melalui fitur pembayaran yang bersumber pada rekening nasabah. ”Dengan memanfaatkan transaksi non-tunai lewat aplikasi JakOne Mobile, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan aman dan nyaman," ujar Agus.

Selain kolaborasi dengan Bapenda DKI Jakarta, Bank Jakarta juga berkolaborasi dengan BliBli, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia menghadirkan konsep Engagement Store dimana Bank Jakarta bersama BliBli membawa konsep online to offline, dengan menghadirkan sejumlah produk elektronik ekslusif yang disediakan oleh BliBli.

”Bank Jakarta juga menyiapkan promo diskon khusus bagi pengguna Kartu Debit Visa Bank Jakarta yang melakukan pembelian di BliBli,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus juga menyampaikan bahwa pengunjung Jakarta Fair juga dapat melakukan berbagai transaksi perbankan lainnya di Bank Jakarta Engagement Store diantaranya pembukaan rekening secara online melalui aplikasi JakOne, serta pengajuan kredit dan pembiayaan. Bank Jakarta juga menghadirkan layanan ATM-CRM dimana pengunjung Jakarta Fair dapat melakukan aktivitas tarik dan setor tunai.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan, kolaborasi dengan Bapenda DKI Jakarta ini juga menjadi bagian dari dukungan Bank Jakarta dalam mendorong transaksi non-tunai secara digital pada layanan publik yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.