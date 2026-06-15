Gandeng BliBli, Bank Jakarta Hadirkan Engagement Store di Jakarta Fair 2026

JawaPos.com – Bank Jakarta berkolaborasi bersama BliBli menghadirkan engagement store di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta pada Jakarta Fair 2026 yang berlangsung dari 11 Juni s/d 12 Juli 2026 di JI Expo Kemayoran. Langkah ini dilakukan untum mengadirkan pengalaman transaksi yang modern bagi masyarakat.

”Melalui kehadiran konsep baru yaitu Engagement Store dengan menggandeng Bli-Bli, salah satu e-commerce ternama, Agus berharap warga masyarakat Jakarta dapat menikmati pengalaman belanja dan transaksi yang unik dan berkesan," ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo saat pembukaan Jakarta Fair 2026 di Jakarta, Kamis (11/6).

Agus H. Widodo menyampaikan kolaborasi ini tidak hanya menjadi penambah daya tarik booth semata, melainkan upaya mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi kepada pengunjung Jakarta Fair secara langsung. ”Pengunjung Jakarta Fair dapat merasakan kemudahan sistem transaksi non-tunai Bank Jakarta," ujar Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan Bank Jakarta bersama BliBli membawa konsep online to offline, dengan menghadirkan sejumlah produk elektronik ekslusif yang disediakan oleh BliBli sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia. ”Bank Jakarta juga menyiapkan promo diskon khusus bagi pengguna Kartu Debit Visa Bank Jakarta yang melakukan pembelian di BliBli," ujar Agus.

Sebagai informasi, Bank Jakarta kembali memeriahkan gelaran Jakarta Fair 2026 dengan menghadirkan Engagement Store yang berlokasi di Hall C1, anjungan Pemprov DKI Jakarta. Pengunjung Jakarta Fair juga dapat melakukan berbagai transaksi perbankan lainnya di Bank Jakarta Engagement Store diantaranya pembukaan rekening secara online melalui aplikasi JakOne Mobile, serta pengajuan kredit dan pembiayaan.

Bank Jakarta juga menghadirkan layanan ATM-CRM dimana pengunjung Jakarta Fair dapat melakukan aktivitas tarik dan setor tunai.

Selain menghadirkan engagement store, booth Bank Jakarta juga dapat menjadi pusat informasi berbagai produk dan layanan dengan ragam promo diskon menarik dari Bank Jakarta. Selain itu, banyak aktivitas hiburan yang menjadi daya tarik bagi ratusan ribu pengunjung PRJ.

Masih dalam lokasi yang sama yakni di Anjungan Pemprov DKI Jakarta, pengunjung juga dapat mengunjungi booth Badan pendapatan daerah dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB) menggunakan EDC dan aplikasi JakOne Mobile.