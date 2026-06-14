Mudahkan Nasabah Bertransaksi, Bank Jakarta Kembali Hadir di Jakarta Fair 2026

JawaPos.com - Mudahkan nasabahnya bertransaksi di pesta rakyat Jakarta Fair 2026, Bank Jakarta memfasilitasi nasabahnya memanfaatkan aplikasi JakOne Mobile untuk bertransaksi di berbagai merchant maupun tenant UMKM yang tersedia di berbagai hall di sana.

Bank Jakarta hadir di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta pada Jakarta Fair 2026 yang berlangsung dari 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di JI Expo Kemayoran.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam pembukaan Jakarta Fair 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026) mengatakan, masyarakat dapat menggunakan aplikasi JakOne Mobile untuk bertransaksi.

Menurutnya, kehadiran Bank Jakarta di Jakarta Fair merupakan bentuk upaya Bank Jakarta mememudahkan nasabahnya saat bertrasaksi. Melalui kehadiran konsep baru yaitu engagement store dengan menggandeng BliBli, salah satu e-commerce , perseroan berharap warga masyarakat Jakarta dapat menikmati pengalaman belanja dan transaksi yang unik dan berkesan.

Agus juga menyampaikan bahwa pengunjung Jakarta Fair juga dapat melakukan berbagai transaksi perbankan lainnya di Bank Jakarta Engagement Store di antaranya pembukaan rekening secara online melalui aplikasi JakOne, serta pengajuan kredit dan pembiayaan. Bank Jakarta juga menghadirkan layanan ATM-CRM di mana pengunjung Jakarta Fair dapat melakukan aktivitas tarik dan setor tunai.

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Masih dalam lokasi yang sama yakni di Anjungan Pemprov DKI Jakarta, pengunjung juga dapat mengunjungi booth Badan pendapatan daerah dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB) menggunakan EDC dan aplikasi JakOne Mobile.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi mengajak warga masyarakat Jakarta untuk dapat mengunjungi Bank Jakarta Engagement Store di Hall C1 Anjung Pemprov DKI Jakarta.