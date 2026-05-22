Menkeu Purbaya Yakini IHSG Segera Bangkit, Minta Masyarakat Tak Takut Investasi di Pasar Modal

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku pasar dan masyarakat tidak takut berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dia meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan kembali menguat seiring perbaikan fondasi ekonomi nasional.

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini tengah menjalankan reformasi ekonomi secara serius di berbagai sektor untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Upaya tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap kinerja pasar saham domestik.

“Kami, Pak Presiden melakukan reformasi ekonomi betul-betul serius, enggak main-main. Saya disuruh ke sana-sini untuk beresin semuanya. Yang lain juga bekerja sama. Yang jelas, fondasi ekonomi akan membaik terus. Dan biasanya kalau ekonominya membaik, indeks akan cenderung naik,” ujar Purbaya dalam sebuah diskusi yang dipantau secara daring, Jumat (22/5).

Dia menjelaskan, dalam teori siklus bisnis, ekonomi akan bergerak dalam fase turun dan naik secara berkala. Pada masa ekspansi, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan mendorong kenaikan pasar keuangan.

Purbaya menilai prospek ekonomi Indonesia hingga 2028-2030 masih sangat menjanjikan. Bahkan, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan pasar saham dapat meningkat berkali-kali lipat dibanding posisi terendah sebelumnya.

Dia juga melihat kondisi pasar saham saat ini mulai mendekati titik terendah atau bottom. Karena itu, investor diminta tidak panik menghadapi fluktuasi jangka pendek. “Dari titik terendah sampai tertinggi, ekonomi kita itu bisa naik 4-5 kali. Kalau kemarin, let’s say, terendahnya 7 ribu. Jadi prospek meningkatnya amat baik. Kalau saya lihat teknikal analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom. Atau mungkin sudah bottom,” ucapnya.

Purbaya menegaskan, selama fondasi ekonomi terus diperkuat pemerintah, IHSG akan bergerak naik secara bertahap. Karena itu, masyarakat diminta tetap percaya diri untuk berinvestasi jangka panjang.