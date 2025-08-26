IHSG Diyakini Bakal Rebound, Pandu Sjahrir Sebut Investor Hanya Perlu Kepastian Soal BUMN Ekspor

JawaPos.com – Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai pengumuman pembentukan skema badan usaha milik negara (BUMN) untuk ekspor dinilai hanya bersifat sementara.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir meyakini pasar akan kembali pulih setelah investor memperoleh kepastian terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Pandu, penurunan IHSG terjadi karena pelaku pasar masih menunggu kejelasan mengenai dampak dan mekanisme kebijakan baru pemerintah tersebut terhadap aktivitas ekspor nasional.

“IHSG jatuh setelah pengumuman tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga, ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah,” ujar Pandu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5).

Ia menegaskan pemerintah akan tetap memperhatikan respons pasar terhadap kebijakan tersebut. Sebab, menurutnya, pergerakan pasar menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi yang dijalankan.

Pandu juga optimistis IHSG dapat segera mengalami rebound seiring meningkatnya pemahaman investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai pemerintah mengumumkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor komoditas strategis.