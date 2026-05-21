BI Rate Naik Jadi 5,25 Persen, Ekonom Wanti-wanti Risiko Gagal Bayar Kredit Meningkat

Ilustrasi mata uang Rupiah. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com – Kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,25 persen mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar cicilan kredit.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan menilai dampak paling cepat dari kenaikan BI Rate akan terasa pada sektor perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit.
Menurutnya, kenaikan bunga dinilai berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar, terutama bagi debitur dengan skema bunga mengambang atau floating rate.
“Memang suku bunga kredit akan mengalami kenaikan. Bagi masyarakat yang berhutang ke perbankan dengan suku bunga floating, maka akan mengalami kenaikan bunga pinjaman,” ujar Huda kepada JawaPos.com, Kamis (21/5).
Baca Juga:Industri Otomotif Dihantam Kenaikan Suku Bunga: Konsumen Tahan Beli Mobil, Ekspansi Berkurang
Meski begitu, Huda mewanti-wanti kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat menekan kemampuan bayar debitur di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, beban cicilan yang meningkat dinilai berpotensi memicu lonjakan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Tak hanya itu, Huda juga memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan bakal melambat setelah BI kembali mengetatkan kebijakan moneternya.
Kenaikan bunga pinjaman biasanya membuat masyarakat maupun dunia usaha menahan ekspansi dan pengajuan kredit baru.
“Maka harus diantisipasi gagal bayar hutang yang mungkin terjadi akibat kenaikan suku bunga BI. Begitu pula pertumbuhan kredit kemungkinan besar akan terkoreksi kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00 persen.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah