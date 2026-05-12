R. Nurul Fitriana Putri
Rabu, 13 Mei 2026 | 04.19 WIB

Rupiah Tertekan hingga Tembus Rp 17.500 Per Dolar AS, Purbaya Gelar Rapat Darurat di Lobi Kantor Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menggelar rapat dadakan di Lobi Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat darurat di lobi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5). Rapat itu dilakukan untuk menyikapi kondisi rupiah yang tertekan hingga mencapai Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, Purbaya terlihat melakukan rapat bersama sejumlah jajarannya. Terdiri dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, serta Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto.

Saat ditanya mengenai pembahasan dalam rapat, Purbaya mengakui bahwa berkaitan dengan rencana Kemenkeu yang akan membantu Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

“Iya kira-kira itu,” kata Purbaya saat ditemui usai rapat di Lobi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).

Meski demikian, Bendahara Negara tersebut belum bersedia membeberkan strategi detail yang tengah disiapkan untuk menjaga stabilitas pasar.

“Strateginya masih rahasia, kalau dikasih tahu nanti musuh tahu,” selorohnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini sedang mengkaji sejumlah langkah untuk membantu menjaga stabilitas pasar obligasi atau bond market.

Menurut dia, stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) menjadi penting agar tekanan di sektor keuangan tidak merembet lebih jauh ke pasar valuta asing.

Editor: Dinarsa Kurniawan
