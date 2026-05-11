8 Cara Mengatur Uang ala Gen Z agar Tidak Menyesal di Akhir Bulan, Bisa Healing Tanpa Pusing!

JawaPos.com – Generasi Z atau Gen Z dikenal sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Hal ini ikut memengaruhi cara mereka mengatur dan menghabiskan uang. Banyak Gen Z lebih memilih spending untuk pengalaman seperti healing, nongkrong, atau konser dibanding hanya menabung terus-menerus.

Melansir dari laman Prudential Indonesia, Gen Z cenderung lebih sadar soal pengelolaan keuangan modern dan mulai menggunakan aplikasi untuk mengatur pengeluaran. Namun di sisi lain, Media Keuangan Kementerian Keuangan RI menyebut literasi keuangan Gen Z masih tergolong rendah.

Agar bisa tetap menikmati hidup tanpa harus menyesal di akhir bulan, berikut adalah panduan cerdas dalam membelanjakan uang:

1. Prioritaskan Pengalaman, Bukan Sekadar Tren Banyak Gen Z lebih suka menghabiskan uang untuk pengalaman seperti konser, traveling, atau quality time dibanding membeli barang yang hanya viral sesaat. Pengalaman biasanya terasa lebih berharga dan meninggalkan kenangan yang lebih lama. Selain itu, pengalaman juga sering membantu mengurangi stres setelah sibuk kuliah atau bekerja.

2. Self Reward Itu Wajar Setelah lelah kuliah atau bekerja, self reward memang bisa membantu memperbaiki mood. Namun jangan sampai belanja dijadikan pelarian stres atau doom spending karena akhirnya uang habis tanpa sadar. Self reward tetap perlu dibatasi agar kondisi keuangan tidak terganggu.

3. Sisihkan Tabungan di Awal Jangan menunggu ada sisa uang baru menabung. Coba langsung sisihkan tabungan saat gaji atau uang bulanan masuk. Setelah itu, baru gunakan sisanya untuk kebutuhan dan hiburan. Cara ini membantu pengeluaran jadi lebih terkontrol.

4. Jangan Ikut Lifestyle Media Sosial Media sosial sering membuat orang merasa tertinggal. Melihat orang lain liburan atau belanja terus bisa memicu keinginan ikut-ikutan. Padahal tidak semua yang terlihat di internet sesuai dengan kondisi nyata. Karena itu, penting memahami kemampuan finansial diri sendiri.

5. Spending untuk Diri Sendiri Bisa Jadi Investasi Membeli barang atau layanan yang membantu produktivitas sebenarnya bukan pemborosan. Contohnya seperti ikut kelas online, membeli laptop kerja, atau alat olahraga yang mendukung kesehatan. Spending seperti ini biasanya lebih bermanfaat dalam jangka panjang.

6. Nongkrong Boleh, Asal Tidak Berlebihan Nongkrong jadi cara banyak anak muda melepas stres. Namun kalau terlalu sering, pengeluaran kecil bisa jadi besar tanpa terasa. Karena itu, tetap atur budget nongkrong agar kondisi keuangan tetap aman dan tidak mengganggu kebutuhan utama.