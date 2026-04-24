BRI Hadirkan Kemudahan Berkurban Lewat BRImo, Nasabah Bisa Dapat Cashback Rp300 ribu

JawaPos.com — PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk menghadirkan layanan kurban melalui aplikasi BRImo yang memungkinkan masyarakat menunaikan ibadah dengan lebih praktis sekaligus berdampak sosial lebih merata.

SEVP Retail Transaction & Funding BRI, Tri Laksito Singgih, menjelaskan bahwa program ini dilatarbelakangi oleh besarnya populasi pengguna serta kebutuhan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok.

“Pertama kita itu punya populasi yang luas di seluruh Indonesia dan kita itu juga sadar bahwa warga muslim itu adalah warga terbesarnya di Indonesia. Sementara tadi di-spill dari Pak Irvand bahwa banyak sekali daerah-daerah di pelosok kecil, terluar, tertinggal, maka kita merasa bahwa dengan user (BRImo) yang 45 juta itu kita masih bisa bantu, gitu ya,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menambahkan, kolaborasi dengan Rumah Zakat menjadi kunci dalam memperluas distribusi kurban.

“Jadi kita beruntung punya partner Rumah Zakat yang punya pengalaman dan jaringan distribusi luas gitu ya, digabungin dengan jaringan distribusinya BRI yang physical footprint, tapi yang lebih luas lagi user register-nya yang pakai BRImo itu sudah luas,” katanya.

Menurutnya, layanan ini bertujuan mempermudah umat Muslim dalam berkurban sekaligus memberikan insentif berupa cashback sebesar 300 ribu dengan kuota 666 nasabah.

Ia menjelaskan, cashback tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk sedekah membantu biaya operasional kurban.

"Dia (Nasabah) nanti kurbannya mau sekian juta, karena didiskon ada cashback dari kita 300 ribu, bisa nyumbang sama panitia kurban untuk bantuin biaya motongnya, dapet lagi gitu," ujarnya.

Sementara itu, CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, menilai kolaborasi ini mampu menjawab kesenjangan distribusi daging kurban di Indonesia.