Bank Jakarta Raih Indonesia 50 Best CEO Awards & Indonesia Best COO Awards 2026

JawaPos.com - Bank Jakarta menerima penghargaan Indonesia 50 Best Chief Executive Officer Awards & Indonesia Best Chief Operations Officer Awards 2026 yang diselenggarakan The Iconomics di Jakarta (17/04).
Ditengah upaya transformasi yang sedang digulirkan perusahaan, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo menerima penghargaan dari The Iconomics sebagai The Best CEO Category Employee Choice dalam Indonesia Best 50 CEO Awards 2026, sedangkan Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta, Daniel Setiawan Subianto turut mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Best COO (Chief Operations Officer) Awards 2026.
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Jakarta selama ini.
Agus menyampaikan bahwa kepercayaan ini akan menjadi dorongan kuat bagi Bank Jakarta untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Ia juga menyampaikan penghargaan ini juga menjadi hadiah istimewa bagi Bank Jakarta dalam memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-65 tahun pada tanggal 11 April 2026.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, pentingnya adaptasi di tengah realitas industri yang penuh tantangan. Agus menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku konsumen memerlukan respons yang cepat dan inovatif. "Kami menyadari ekspektasi terhadap Bank Jakarta terus meningkat oleh sebab itu, tidak ada opsi lain selain bertransformasi dan berinovasi secara konsisten," tegas Agus.
Senada dengan Agus, Daniel turut menyampaikan tanggapannya terkait pencapaian di bidang operasional dan teknologi. "Penghargaan ini merupakan cerminan dari kerja keras seluruh insan Bank Jakarta dalam mengintegrasikan teknologi dan operasional yang terintegrasi dengan baik. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur digital kami guna memastikan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan handal bagi seluruh nasabah," ujar Daniel.
Penghargaan Indonesia Best 50 CEO Awards 2026 dan Indonesia Best COO Awards 2026, diberikan kepada para CEO dan COO pilihan panelis dan The Iconomics yang berasal dari multi industri BUMN, BUMD dan swasta nasional maupun internasional.yang dinilai unggul dalam berbagai aspek kepemimpinan dan inovasi.
Penilaian dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan berbagai industri dan kategori, dengan total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal 2026. CEO dan COO yang meraih penghargaan merupakan peraih nilai tertinggi pada masing-masing kategori sub-industrinya atau mendapatkan nilai rata-rata 4.0 atau lebih dari 4 parameter yaitu (1) Popularity, (2) Competency, (3) Personality, dan (4) Crisis Leadership.
Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi menambahkan capaian inspiratif ini menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh insan Bank Jakarta sebagai penggerak transformasi perusahaan. “Semoga penghargaan ini menjadi pemantik semangat Bank Jakarta untuk dapat hadir menjadi bank yang inovatif, dan adaptif dalam mendukung perwujudan Jakarta menjadi kota Global”, pungkas Arie.
