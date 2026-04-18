Astra Otoparts Bagikan Setengah Laba Bersih 2025 sebagai Dividen sebesar Rp 1,1 Triliun

JawaPos.com - PT Astra Otoparts Tbk membagikan dividen tunai senilai Rp 1,1 triliun atau Rp 229 per saham dari laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp 2,2 triliun berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dividen tersebut terdiri atas dividen interim sebesar Rp 284,36 miliar atau Rp 29 per saham yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2025. Kemudian, dividen final Rp 819,35 miliar atau Rp 170 per saham yang akan dibayarkan pada 15 Mei 2026 kepada pemegang saham yang tercatat pada 4 Mei 2026.

"Sisa laba bersih yang belum ditetapkan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan," kata Division Head of Corporate Communication & Investor Relations PT Astra Otoparts Tbk Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/4).

Perseroan juga melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan keselarasan dengan strategi bisnis ke depan. Perombakan itu salah satunya terkait pengunduran diri Hamdani Dzulkarnaen S. sebagai Presiden Direktur serta Gidion Hasan sebagai Presiden Komisaris.

Pemegang saham pun menyetujui untuk mengangkat Yusak Kristian Solaeman sebagai Presiden Direktur dan Thomas Junaidi Alim W. sebagai Presiden Komisaris baru.

Sementara Gidion Hasan, yang mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kini menjabat sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPST.

Dengan perubahan itu, maka susunan pengurus perseroan saat ini yaitu:

Anggota Dewan Komisaris