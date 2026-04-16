United Tractors Sepakat Bagi Dividen Rp 5,92 Triliun atau Rp 1.663 Per Lembar Saham, Cek Jadwal Pencairannya

Jajaran direksi PT United Tractors Tbk (UNTR) usai konferensi pers hasil RUPST di Jakarta, Kamis (16/4). (Nurul F/JawaPos.com)
JawaPos.com – PT United Tractors Tbk (UNTR) mengumumkan pembagian dividen tunai jumbo sebesar Rp 1.663 per lembar saham dengan nilai mencapai Rp 5,92 triliun dari laba bersih tahun buku 2025.
Sekretaris Perusahaan United Tractors, Ari Setiawan menyampaikan bahwa emiten alat berat dan pertambangan ini telah membukukan laba bersih senilai Rp 14,8 triliun di sepanjang tahun 2025.
Adapun keputusan ini sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar di Menara Astra, Jakarta, pada Kamis (16/4).
"Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang mencapai Rp 14,8 triliun dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 1.663 per lembar saham atau sebanyak-banyaknya Rp 5,92 triliun," kata Ari Setiawan dalam konferensi pers di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4).
Lebih lanjut, Ari memastikan bahwa jumlah tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 567 per saham atau Rp 2,06 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2025.
Dengan demikian, sisa dividen sebesar Rp 1.096 per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada 28 April 2026 (recording date), dan dijadwalkan cair pada 18 Mei 2026.
Ia juga membeberkan, total dividen final yang dibayarkan nantinya masih dapat berubah menyesuaikan jumlah saham beredar, seiring dengan program pembelian kembali saham atau buyback yang sedang berlangsung.
"Sehubungan dengan program pembelian kembali saham atau shares buyback Perseroan yang sedang berlangsung, jumlah total dividen tunai yang dibagikan akan bergantung pada jumlah total saham yang berhak menerima dividen," bebernya.
Sementara itu, melansir laporan keuangan Perseroan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), UNTR membukukan laba bersih sebesar Rp14,8 triliun sepanjang 2025. Realisasi tersebut turun 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,5 triliun.
Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, penurunan laba UNTR dipengaruhi oleh melemahnya kontribusi dari segmen kontraktor penambangan akibat tingginya curah hujan, serta penurunan kinerja segmen batu bara termal dan metalurgi seiring harga jual batu bara yang lebih rendah.
