Perkuat Ekosistem Keuangan, Bank Mandiri Taspen Gandeng UGM Siapkan SDM Unggul

JawaPos.com - Transformasi digital di sektor pendidikan tinggi kian dipercepat, seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan kampus yang efisien, transparan, dan terintegrasi.

Di tengah dorongan tersebut, kolaborasi antara industri perbankan dan perguruan tinggi menjadi kunci, tidak hanya untuk modernisasi layanan, tetapi juga untuk menyiapkan talenta yang siap menghadapi ekonomi digital.

Dalam konteks itulah, PT Bank Mandiri Taspen menggandeng Universitas Gadjah Mada melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kampus UGM, Yogyakarta, Jumat (10/4).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan, dan Rektor UGM, Ova Emilia.

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata sinergi antara sektor perbankan dan institusi pendidikan sebagai pusat inovasi.

“Penandatanganan hari ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung operasional UGM agar semakin efisien melalui solusi perbankan terintegrasi, sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kompetensi praktis di industri keuangan,” ujar Panji melalui keterangannya.

Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri Taspen akan menghadirkan sistem pembayaran digital berbasis Virtual Account untuk berbagai kebutuhan kampus, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Langkah ini dinilai sejalan dengan tren digitalisasi pendidikan sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan kampus.

Selain itu, program literasi keuangan juga akan diperkuat guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan sejak dini.

Kolaborasi ini juga membuka peluang pengembangan SDM melalui program magang bagi mahasiswa UGM serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi melalui program CSR.