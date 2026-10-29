Bluebird Prime Kemewahan Berharga Murah, Cukup 15 Detik Bisa Dijemput Innova Zenix

In this economy masih ada layanan taksi mewah, tapi harganya murah.

JawaPos.com - Cuaca Jakarta Selatan tepatnya di sekitar Semanggi pada Minggu (25/10) terasa begitu panas padahal jarum jam sudah menunjukan Pukul 16.15 WIB. Niat berjalan kaki menyeberangi JPO yang membentang di atas Tol Dalam Kota menuju kawasan SCBD begitu saja sirna. Aplikasi Bluebird di gawai pintar lebih menggoda untuk dibuka dibanding mengarahkan tangan kiri ke mulut untuk menenggak teh dingin di dalam cup berukuran medium.

Hasrat itu pun benar. Setelah aplikasi Bluebird dibuka hati mantap memesan Bluebird Prime, layanan baru yang resmi dirilis pada 16 Juli 2026. Cukup 5 kali mengetuk layar handphone, pemesan selesai. Ketukan pertama membuka aplikasi MyBluebird, kedua memilih menu Ride, ketiga mengisi alamat tujuan karena lokasi penjemputan sudah sesuai mengikuti GPS gawai, keempat mengetuk layanan Bluebird Prime dan kelima ketuk tombol 'Order Bluebird Prime'. Cukup menghabiskan waktu sekitar 15 detik proses pemesanan layanan selesai, anda bisa dapat taksi dengan armada Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV atau BYD E6 EV.

5 menit berselang, Innova Zenix berwarna biru muda terlihat dari kejauhan berbelok dari Jalan Gatot Subroto memasuki pelataran Lobi Gedung Veteran. Tampilan gagahnya melaju perlahan melewati jajaran taksi lain yang parkir di pinggiran, penampakannya bak seorang raja yang berjalan menuju singgasana melewati para menteri dan pelayanan.

Cahaya oranye senja dari balik awan tipis yang menyengat kulit mendadak tidak terasa setelah pintu taksi Bluebird dibuka. "Selamat sore bapak," ucap pengendara mobil menyambut JawaPos.com seraya merapatkan kedua tangan di dada diiringi senyum hangat.

Setelah kendaraan melaju beberapa saat, pria dengan rambut disisir ke samping itu diketahui bernama Candra Fauzi. Meski baru bekerja di Bluebird selama 1 tahun, dia nampak sudah lihai berinteraksi dengan pelanggan.

Perjalanan sore itu terasa begitu menyenangkan. Dalam beberapa detik saja sudah bisa disadari kenapa layanan ini diberi nama Bluebird Prime. Kondisi mobil nampak masih sangat baru, di bagian luarnya tidak terlihat ada peyokan maupun baret. Masuk ke bagian dalam kendaraan masih terlihat sangat bersih. Nampak seperti tidak ada debu di interior berwarna hitam. Ruang kaki di baris tengah sangat leluasa. Kebetulan saat itu kursi penumpang depan dimajukan, sehingga ketika kaki selonjoran pun masih menyisakan ruang cukup lebar bagi seseorang dengan tinggi 165 sentimeter.

Pendingin udara kendaraan terasa begitu menyejukan badan di tengah cuaca panas ibu kota. Sayangnya jarak tempuh perjalanan cuma 3 kilometer, hanya 7 menit bekendara sudah tiba di tujuan. Jalan Jenderal Sudirman yang dilalui sedang dalam kondisi ramai lancar. Andai saja waktu itu hari kerja, mungkin perjalanan bisa menjadi 30 menit atau lebih.

Dalam perjalanan singkat ini, Candra bercerita bahwa layanan Bluebird Prime disambut positif oleh masyarakat. Banyak pelanggan beralih ke layanan tersebut dari Bluebird reguler. "Cuma beda seribu (tarifnya). Konsumen tuh yang udah nyoba yang Prime nih, udah pindah ke Prime, malah jadi langganan," kata ayah 2 anak tersebut.

Ucapan Candra memang patut dipercaya. Untuk perjalanan dari Gedung Veteran menuju Polda Metro Jaya tarif Bluebird Prime Rp 40.000, terdiri dari Rp 35 ribu argo taksi dan sisanya biaya aplikasi. Sedangkan untuk layanan Bluebird reguler estimasi harga di aplikasi menunjukan Rp 29.000-35.000 artinya terdapat selisih hanya Rp 5.000 bila dihitung dari estimasi tertinggi untuk perjalanan sejauh 3 kilometer. Dengan kata lain selisih per kilometernya berkisar Rp 1.600.

Harga yang sangat murah untuk layanan mewah. Kini menaiki Innova Zenix tidak hanya untuk kalangan atas, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah pun mampu membayarnya. In this economy kalau kata Gen Z, layanan seperti ini bisa membantu menjaga kewarasan tanpa harus menguras isi dompet.

Candra mengungkap bahwa menjadi pengendara Bluebird Prime harus melewati beberapa seleksi. Seperti tidak memiliki rekam jejak komplainan pelangganan, tidak terlibat kecelakaan lalu lintas. Setelah lolos kategori tersebut, pengemudi akan menjalani pelatihan, diakhiri dengan pembekalan pengetahuan sebelum mengaspal.

Mantan pegawai perusahaan BUMN ini merasa kerasan bekerja di Bluebird. "Karena kebebasan," ucapnya dengan suara lugas. Menjadi sopir Bluebird membuatnya lebih leluasa mengekspresikan diri. Bisa mengatur sendiri waktu untuk bekerja, istirahat, bahkan sekadar merokok.

Dia juga merasa tidak terlalu terbebani karena tidak ada minimal setoran yang harus diberikan kepada perusahaan. "Paling ya target kalau bisa mah Rp 1.200.000 per hari. Jadi kita pulang bawa duit, gitu," ucapnya dengan nada lembut.

Bila target tersebut terpenuhi, Candra mengaku bisa membawa pulang setidaknya Rp 200 ribu sebagai uang bersih. Pendapatannya bisa lebih banyak bila mendapat uang tips dari pelanggan. Menurutnya, untuk mendapat Rp 1,2 juta dalam sehari tidak terlalu sulit, terutama saat hari kerja.

Ditambah lagi biaya operasional mobil Innova Zenix lebih murah. Dalam kondisi jalanan macet, kendaraan akan menggunakan sumber tenaga baterai, tanpa menyedot BBM. "Kalau ini kan 1 liter banding 20 kilometer (konsumsi BBM-nya). Kalau yang lama (mobil reguler) 1 banding 10, jadi lebih irit," tukasnya.

Kenyamanan layanan Bluebird Prime ini diakui oleh Ratna Safira. Sebagai karyawan swasta di Jakarta, dia mengaku mendapat kepuasan tersendiri. Pasalnya layanan premium bisa dinikmati dengan harga yang relatif terjangkau.

"Nambah uang sedikit bisa dapat taksi mewah begini kan enak banget. Apalagi kalau lagi capek kerja bisa istirahat nyaman walaupun macet," ucapnya.

Perempuan berusia 27 tahun itu mengaku belum sering memakai layanan Bluebird Prime. Namun, sudah kerasan dan tidak kapok untuk memakai jasanya lagi.

"Kalau mau naik taksi lagi kayaknya mending ini aja deh," jelasnya.

Hal yang sama dirasakan oleh Diah Ayu, 32. Dia mengaku tidak ragu mengeluarkan uang lebih demi mendapat layanan Bluebird Prime. "Selisihnya kayaknya juga nggak gede. Jadi gak apa-apa mahalan dikit asal enak," ucapnya.

Secara armada juga terbilang masih cukup sering dijumpai secara offline, terutama di pusat keramaian Jakarta. Meskipun tidak dipungkuri belum sebanyak Bluebird reguler.

"Kalau lagi nggak buru-buru mah kita nunggu yang Prime aja, kecuali kalau kepepet mau nggak mau ambil Bluebird yang ada," imbuhnya.

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