Toyota Luncurkan Teknologi yang Bisa Kontrol Innova Zenix dari HP

Direktur Pemasaran TAM, Hiroyuki Oide memberi sambutan dalam acara peluncuran layanan konektivitas terbaru T Intouch with Toyota Remote di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (21/10). (ANTARA/Pamela Sakina)
JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan layanan konektivitas terbaru T Intouch with Toyota Remote.
Layanan tersebut memungkinkan pemilik memantau dan mengontrol sejumlah fungsi kendaraan melalui smartphone.
Marketing Director PT TAM, Bansar Maduma, mengatakan layanan T Intouch with Toyota Remote untuk saat ini tersedia pada Kijang Innova Zenix versi "Improvement" 2026.
"Bagi Kami, pengalaman memiliki Toyota bukan hanya soal berkendara, tetapi tentang pengalaman yang semakin peace of mind and connected,” kata dia pada acara peluncuran tersebut di Jakarta, Rabu (21/10).
Pengembangan T Intouch difokuskan pada tiga aspek, yakni kemudahan (convenience), keselamatan dan keamanan (safety & security), serta bantuan kendaraan (vehicle assistance).
Melalui fitur Remote Control, pemilik kendaraan dapat menyalakan mesin, mengatur suhu AC, dan mengunci pintu kendaraan dari jarak jauh, menyesuaikan spesifikasi masing-masing kendaraan.
Sementara itu, Vehicle Status menyediakan informasi kondisi pintu, jendela, kap mesin, dan lampu secara real-time.
Layanan tersebut juga mencakup pemantauan odometer, level bahan bakar, dan rata-rata konsumsi bahan bakar melalui Dashboard Status, serta riwayat perjalanan dan data jarak tempuh melalui Trip History dan Statistical Driving Data.
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