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Sabik Aji Taufan
Kamis, 16 Juli 2026 | 23.27 WIB

Blue Bird Luncurkan Layanan Prime, Pakai Innova Zenix dan BYD E6 Sebagai Armada Taksi

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoetono saat meresmikan layanan Bluebird Prime di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com) - Image

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoetono saat meresmikan layanan Bluebird Prime di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Blue Bird Tbk resmi merilis layanan baru, Bluebird Prime. Khusus layanan ini, perusahaan menggunakan unit mobil hybrid Toyota Innova Zenix dan mobil listrik BYD E6. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang diwakili oleh Kepala Dinas Provinsi Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pemerintah mendorong adanya transportasi Publik yang nyaman dan aman. Layanan baru Blue Bird ini dianggap bisa menekan emisi.

"Langkah Bluebird dalam memperluas penggunaan armada rendah emisi merupakan kontribusi nyata dalam mendukung upaya mengurangi emisi karbon serta mewujudkan kualitas udara yang lebih baik bagi masyarakat. Kami berharap semakin banyak kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat transisi menuju mobilitas yang lebih hijau di Jakarta," kata Budi di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Pada kesempatan sama, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoetono mengatakan, layanan ini dibuat berdasarkan aspirasi pelanggan. Perusahaan menghadirkan layanan bervariatif sebagai alternatif pilihan masyarakat.

"Setiap pengembangan dan inovasi layanan Bluebird selalu diawali dengan mendengarkan pelanggan. Bluebird Prime merupakan bagian dari upaya kami memperkuat ekosistem multimoda Bluebird agar pelanggan memiliki pilihan layanan yang semakin lengkap, dengan tetap mengedepankan standar keamanan, keandalan, dan profesionalisme yang telah menjadi ciri khas Bluebird selama lebih dari lima dekade," kata Andre.

Dia menjelaskan, layanan Bluebird Prime berada di tengah antara layanan reguler dengan Silverbird. Layanan ini memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggan.

Penggunaan unit Innova Zenix Hybrid EV dan BYD E6 memberikan  kabin dan ruang kaki yang lebih luas. Selain itu, ruang bagasi pun lebih besar.

Layanan Bluebird Prime ini untuk tahap pertama diluncurkan di 5 kota. Yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali. Perusahaan menargetkan layanan ini akan diperluas ke kota-kota lain.

Blue Bird memastikan tarif layanan prime ini masih dalam masih terjangkau. Perbedaannya tidak terlalu jauh dengan layanan reguler. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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