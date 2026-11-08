Prima Alvernia Bawa NOWWA Coffee Asal Tiongkok ke Indonesia

JawaPos.com - Mantan presenter Prima Alvernia kini tengah menapaki babak baru dalam perjalanan kariernya. Setelah sukses membangun bisnis Mama Roti, Prima mulai memperluas kiprahnya di industri food and beverage (F&B) dengan membawa jaringan kopi internasional asal Shanghai, Tiongkok, NOWWA Coffee, ke pasar Indonesia.

Sejak April 2026, Prima dipercaya mengemban posisi Co-Founder sekaligus Head of Expansion NOWWA Coffee. Dalam peran tersebut, ia bertanggung jawab mengembangkan jaringan gerai sekaligus memperluas jangkauan bisnis merek kopi tersebut di Indonesia.

NOWWA Coffee merupakan jaringan kedai kopi yang berdiri di Shanghai pada 2019. Brand ini diklaim telah memiliki lebih dari 10.000 gerai di berbagai negara, termasuk Kanada dan Australia.

Di Indonesia, ekspansi NOWWA Coffee telah dimulai sejak Januari 2026. Hingga November 2026, jaringan tersebut tercatat mengoperasikan sekitar 10 gerai yang tersebar di kawasan Jabodetabek.

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Prima melihat industri minuman masih memiliki peluang bisnis yang besar. Namun, menurutnya, persaingan F&B saat ini tidak cukup dimenangkan hanya dengan menawarkan produk yang enak. Pelaku usaha juga perlu membangun identitas merek, menjaga efisiensi operasional, serta memahami strategi pemasaran yang sesuai dengan perilaku konsumen.

"Saya melihat industri minuman ini sangat menarik karena potensi pasarnya luas dan repeat order-nya tinggi. Tapi di era sekarang, sekadar jualan minuman enak saja tidak cukup. Harus ada brand yang kuat, sistem efisien, dan strategi pemasaran yang tepat," ujar Prima Alvernia saat ditemui di kawasan BSD, Tangerang.

Salah satu konsep yang ditawarkan NOWWA Coffee adalah low calorie & vitamin coffee, yakni produk kopi yang mengusung pendekatan lebih rendah kalori dengan tambahan vitamin. Gerai utamanya antara lain berada di Gandaria City, Jakarta Selatan.

Untuk mempercepat penetrasi pasar di luar Jabodetabek, Prima menyiapkan strategi pengembangan melalui gerai berkonsep container booth berukuran 3 x 2 meter.