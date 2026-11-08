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Penulis: Abdul Rahman
Minggu, 8 November 2026 | 15.52 WIB

Natasha Wilona Ungkap Alasan Lama Tak Muncul di Layar Kaca

Natasha Wilona. (Abdul Rahman) - Image

Natasha Wilona. (Abdul Rahman)

JawaPos.com - Aktris Natasha Wilona mengungkapkan alasan kenapa dirinya cukup lama tidak terlihat membintangi sinetron atau proyek syuting di layar kaca. Di tengah kerinduan para penggemar yang ingin kembali menyaksikan penampilannya, bintang sinetron Anak Jalanan itu ternyata sedang disibukkan  dengan kegiatan bisnis yang tengah dijalaninya.

Keputusan tersebut bukan berarti Natasha Wilona meninggalkan industri hiburan yang telah membesarkan namanya. Ia menegaskan masih menjadi bagian dari dunia entertainment, hanya saja untuk sementara waktu dia tidak terlalu aktif mengambil pekerjaan syuting.

Natasha Wilona mengaku saat ini tengah menikmati kesempatan untuk mengembangkan sejumlah bisnis yang sedang digelutinya.

"Aku lagi fokus dengan bisnis aku, lagi mengembangkan karier entrepreneurship aku. Doain saja semoga semuanya lancar," ujar Natasha Wilona saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, bisnis pilates menjadi salah satu bidang yang sedang dikembangkannya. Selain itu, Natasha Wilona juga mulai memperluas kiprahnya ke industri kecantikan melalui bisnis kosmetik.

Perubahan fokus tersebut menunjukkan Natasha tidak hanya ingin mengandalkan popularitasnya sebagai seorang aktris. Ia juga berupaya membangun aktivitas profesional di luar dunia hiburan yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Lebih Selektif Memilih Tawaran Syuting

Selain kesibukan mengembangkan bisnis, Natasha mengaku belum berencana mengambil tawaran syuting dalam waktu dekat. Ia mengaku lebih berhati-hati dalam menentukan proyek yang akan dijalani, termasuk mempertimbangkan karakter yang ditawarkan kepada dirinya.

"Saat ini lagi tidak mengambil dan lebih berhati-hati dalam memilih karakter. Sekarang menikmati momen santai," ungkapnya.

Natasha juga menegaskan bahwa dirinya tidak benar-benar menghilang dari industri hiburan. Aktivitasnya memang tidak banyak terlihat di layar kaca, tetapi ia tetap menjalin komunikasi dengan penggemar melalui media sosial.

Editor: Abdul Rahman
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