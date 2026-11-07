Kabar Kesehatan Megan KATSEYE Terungkap, Konser Chicago dan Minneapolis Ditunda

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari KATSEYE. Grup yang tengah menjalani rangkaian tur dunia THE WILDWORLD TOUR tersebut harus menunda dua konser di Amerika Serikat, yakni Chicago dan Minneapolis.

Keputusan ini diambil setelah salah satu anggotanya, Megan, didiagnosis mengalami gegar otak atau concussion.

Pihak agensi memilih mengutamakan kesehatan sang penyanyi dibandingkan memaksakan jadwal pertunjukan yang telah direncanakan.

Mengutip laporan Soompi, pengumuman penundaan disampaikan melalui akun Instagram resmi KATSEYE pada 5 November waktu setempat.

Konser di Chicago yang semula berlangsung pada 5 November dan Minneapolis pada 7 November tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Pihak agensi menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar yang telah menantikan penampilan mereka, termasuk mereka yang sudah melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri konser.

Megan juga menyampaikan pesan pribadi melalui Instagram Story untuk menjelaskan kondisi kesehatannya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalani pemulihan akibat gegar otak dan telah mendapatkan saran dari tenaga medis agar tidak terburu-buru kembali ke panggung.

Megan sebenarnya ingin tetap tampil sesuai jadwal, tetapi dokter menyarankan agar ia mengambil waktu istirahat sampai kondisinya benar-benar pulih.