D'MASIV Lepas RANS Entertainment, Antara Suara Ambil Alih Tur Asia

D'MASIV memulai perjalanan baru usai lepas dari Musica Studio's. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Grup band D'MASIV resmi mengakhiri kerja sama dengan RANS Entertainment sebagai promotor tur Asia mengusung tajuk Asia Home Run. Keputusan tersebut dibuat setelah gelombang seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan perusahaan miliknya ramai menjadi perbincangan di media sosial, beberapa waktu belakangan.
Vokalis D'MASIV, Rian Ekky Pradipta, membenarkan adanya perubahan dalam hal kerja sama penyelenggaraan tur Asia Asia tersebut. Dia mengakui kontroversi yang menyeret nama Raffi Ahmad menjadi salah satu pertimbangan dalam memutus kerja sama dengan RANS Entertainment.
Kendati demikian, Rian menegaskan bahwa D'MASIV tetap menjaga fokus pada kegiatan bermusik. Mereka tidak ingin persoalan yang berkembang di luar aktivitas bandnya mengganggu rangkaian konser yang telah dipersiapkan dengan baik.
"Nggak perlu banyak dijelasin juga ya. Karena isunya kemarin memang cukup masif soal boikot atau yang lainnya," ujar Rian saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.
Keputusan mengakhiri kontrak kerja sama dengan RANS Entertainment diambil setelah D'MASIV melakukan pembicaraan secara internal menyikapi kehebohan yang terjadi.
"Akhirnya ya sudah kami jalan bersama Antara Suara sebagai promotor," ungkap Rian.
Peralihan tanggung jawab penyelenggaraan konser tur Asia dari RANS ke Antara Suara juga disampaikan pihak promotor melalui unggahan di akun media sosialnya.
Antara Suara menjelaskan bahwa RANS Entertainment sebelumnya menjadi promotor utama tur D'MASIV Home Run Asia. Namun, sejak penyelenggaraan konser di Hong Kong, seluruh aspek promosi dan penyelenggaraan acara telah diambil alih oleh Antara Suara.
"Semula RANS adalah promotor konser D'MASIV Home Run Asia. Namun mulai dari penyelenggaraan Hong Kong kemarin, Antara Suara sudah ambil alih penuh sebagai promotor utama atas aspek penyelenggaraan konser," tulis Antara Suara.
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