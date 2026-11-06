Rian Akui Kontroversi Raffi Ahmad Jadi Alasan D'MASIV Putus Kerja Sama dengan RANS Entertainment

D'Masiv akan menggelar konser di 4 kota besar pada tahun 2026. (Abdul Rahman/JawaPos.com).
JawaPos.com - Rian Ekky Pradipta atau kerap disapa Rian, membenarkan bahwa penyebab utama diakhirinya kontrak kerja sama antara D'MASIV dengan RANS Entertainment akibat kontroversi yang menyeret Raffi Ahmad.
Rian mengatakan salah satu pertimbangan di balik pemutusan kerja sama tersebut karena Raffi Ahmad dan perusahaannya menjadi sorotan publik luas sampai memunculkan gelombang boikot di media sosial.
Menurut Rian, persoalan yang berkembang di ruang publik yang sangat besar itu perlu disikapi secara serius secara internal. D'MASIV kemudian mempertimbangkan langkah terbaik agar polemik tersebut tidak berdampak negatif terhadap rangkaian tur konser mereka.
"Nggak perlu banyak dijelasin juga ya. Karena isunya kemarin memang cukup masif soal boikot," ujar Rian saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.
Setelah melalui pembicaraan yang cukup secara internal, D'MASIV akhirnya memutuskan tetap melanjutkan rangkaian tur Asia yang mengusung tajuk Home Run Asia dengan menggandeng promotor Antara Suara.
"Akhirnya ya sudah kami jalan bersama Antara Suara sebagai promotor," ungkap Rian lebih lanjut.
Keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya keterlibatan RANS Entertainment dalam penyelenggaraan rangkaian tur Asia D'MASIV.
Pergantian promotor tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi Antara Suara melalui unggahan di media sosial. Pihak promotor menjelaskan bahwa RANS Entertainment semula menjadi promotor utama konser D'MASIV Home Run Asia.
Namun, sejak konser di Hong Kong, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan dan promosi telah resmi beralih kepada Antara Suara.
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