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Penulis: Estu Suryowati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.47 WIB

Susul OM WAWES dkk, Tipe-X Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Tipe-X menyampaikan mundur dari acara RANS Carnival 31 Oktober-1 November 2026, di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Instagram @tipexofficial) - Image

Tipe-X menyampaikan mundur dari acara RANS Carnival 31 Oktober-1 November 2026, di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Instagram @tipexofficial)

JawaPos.com - Grup band beraliran ska Tipe-X menyampaikan pengunduran diri dari partisipasi acara RANS Carnival 31 Oktober-1 November 2026, di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan pemilik lagu 'Kamu Ngga Sendirian' itu diumumkan lewat akun media sosial Instagram @tipexofficial, Sabtu (31/10).

"Kita mundur dari acara ini,
Sampai juma di lain pesta
Salam X" begitu caption pengumuman undur diri Tipe-X dari acara RANS Carnival Maguwoharjo.

Mundurnya Tipe-X dari acara hiburan tersebut menyusul sikap para penampil lain yakni OM WAWES, Guyon Waton, dan Masdddho, yang telah lebih dulu mengunggah pengumuman pada Jumat (30/10) malam.

Keputusan inipun diapresiasi oleh netizen dan para penggemar Tipe-X.

"Band idolaku punya sikap" tulis @maharany_ad

"Terima kasih sudah ikut peduli dengan bangsa ini. Respect @tipexofficial" tulis @ridjofaesal

"Thanks OM WAWES, Masdddho, Guyon Waton, dan Tipe-X" komentar helga_ikko

"kamu ga sendirian Tipe-X" tulis irfansuhada__

Editor: Estu Suryowati
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