Susul OM WAWES dkk, Tipe-X Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Tipe-X menyampaikan mundur dari acara RANS Carnival 31 Oktober-1 November 2026, di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Instagram @tipexofficial)
JawaPos.com - Grup band beraliran ska Tipe-X menyampaikan pengunduran diri dari partisipasi acara RANS Carnival 31 Oktober-1 November 2026, di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan pemilik lagu 'Kamu Ngga Sendirian' itu diumumkan lewat akun media sosial Instagram @tipexofficial, Sabtu (31/10).
"Kita mundur dari acara ini,
Sampai juma di lain pesta
Salam X" begitu caption pengumuman undur diri Tipe-X dari acara RANS Carnival Maguwoharjo.
Mundurnya Tipe-X dari acara hiburan tersebut menyusul sikap para penampil lain yakni OM WAWES, Guyon Waton, dan Masdddho, yang telah lebih dulu mengunggah pengumuman pada Jumat (30/10) malam.
Keputusan inipun diapresiasi oleh netizen dan para penggemar Tipe-X.
"Band idolaku punya sikap" tulis @maharany_ad
"Terima kasih sudah ikut peduli dengan bangsa ini. Respect @tipexofficial" tulis @ridjofaesal
"Thanks OM WAWES, Masdddho, Guyon Waton, dan Tipe-X" komentar helga_ikko
"kamu ga sendirian Tipe-X" tulis irfansuhada__
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