Callum Turner Digadang-gadang Menjadi James Bond Berikutnya Gantikan Daniel Craig

JawaPos.com – Aktor Callum Turner kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memerankan James Bond atau agen 007 berikutnya, menggantikan Daniel Craig yang telah meninggalkan waralaba tersebut.

Dilansir dari laman Film Stories pada Selasa (3/11), Rumor mengenai keterpilihan aktor berusia 36 tahun itu semakin menguat setelah ia dikabarkan mengikuti tahap akhir audisi bersama sejumlah kandidat lain, termasuk Jack Lowden dan Josh O’Connor.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Amazon MGM Studios maupun pihak terkait mengenai siapa yang akan menjadi pemeran baru agen rahasia legendaris tersebut.

Baca Juga:Serangkaian Ancaman Bom Picu Kekacauan Penerbangan Eropa

Spekulasi mengenai Turner turut mencuat setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur di perusahaan produksi Twentyfwo Films, yang didirikannya bersama Dua Lipa sekitar setahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan Companies House, Turner meninggalkan posisi tersebut pada akhir tahun lalu, hanya empat bulan setelah mulai menjabat, sehingga keputusannya memunculkan dugaan terkait kesibukan dan rencana karier berikutnya.

Namun, pengunduran diri tersebut belum dapat dipastikan berkaitan dengan proses pemilihan pemeran James Bond karena Turner masih berpeluang mengikuti proyek lain apabila tidak mendapatkan peran tersebut.

Proses uji layar terakhir untuk menentukan pemeran 007 dikabarkan telah selesai, sementara sejumlah media hiburan mulai memberitakan rumor bahwa Turner berhasil memperoleh peran tersebut.

Kepastian pemeran baru diperkirakan segera diumumkan mengingat produksi film James Bond berikutnya dijadwalkan dimulai pada awal 2027 dengan Denis Villeneuve sebagai sutradara.