Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.47 WIB

Penentuan Pemeran James Bond Terbaru Semakin Dekat Usai Tes Layar Akhir Berlangsung Pekan Ini

Callum Turner dan Jack Lowden (Variety) - Image

Callum Turner dan Jack Lowden (Variety)

JawaPos.com - Tes layar terakhir untuk menentukan pemeran James Bond berikutnya dikabarkan akan berlangsung minggu ini untuk film terbaru waralaba 007 dari Amazon MGM Studios.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (23/10), Proses tersebut dijadwalkan dimulai paling cepat pada Jumat, meskipun identitas seluruh aktor yang mengikuti audisi masih belum dipastikan.

Dua nama yang disebut masuk dalam daftar kandidat adalah Callum Turner dan Jack Lowden, yang sebelumnya kerap dikaitkan dengan peran mata-mata legendaris tersebut.

Film James Bond terbaru ini akan disutradarai oleh Denis Villeneuve, sementara Nina Gold bertanggung jawab memimpin proses pemilihan pemeran.

Hingga kini, Amazon MGM Studios belum mengumumkan jadwal resmi penetapan aktor yang akan menggantikan pemeran Bond sebelumnya, tetapi pengumuman tersebut diperkirakan berlangsung sebelum akhir tahun.

Tes layar terakhir menjadi salah satu tahapan penting menjelang penentuan sosok yang akan memerankan agen rahasia Inggris itu dalam film mendatang.

Spekulasi mengenai Lowden semakin menguat setelah Gary Oldman, lawan mainnya dalam serial Slow Horses, diduga memberikan petunjuk bahwa aktor Skotlandia tersebut masuk dalam daftar kandidat.

Sementara itu, Turner sempat menjadi salah satu favorit pada awal tahun ini, tetapi ia menolak berkomentar ketika ditanya mengenai rumor tersebut saat mempromosikan film Rosebush Pruning di Festival Film Berlin pada Februari.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Aksi Spionase, Citadel Season 2 Suguhkan Konflik Emosional yang Lebih Gelap - Image
Music & Movie

Bukan Sekadar Aksi Spionase, Citadel Season 2 Suguhkan Konflik Emosional yang Lebih Gelap

Rabu, 20 Mei 2026 | 04.42 WIB

Audisi James Bond Resmi Dimulai untuk Gantikan Daniel Craig sebagai Agen 007 Selanjutnya - Image
Entertainment

Audisi James Bond Resmi Dimulai untuk Gantikan Daniel Craig sebagai Agen 007 Selanjutnya

Selasa, 19 Mei 2026 | 00.18 WIB

Pameran Sumpah Pemuda 2026 di Perpusnas Angkat Warisan Tokoh Bangsa - Image
Nasional

Pameran Sumpah Pemuda 2026 di Perpusnas Angkat Warisan Tokoh Bangsa

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20.01 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore