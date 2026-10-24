Penentuan Pemeran James Bond Terbaru Semakin Dekat Usai Tes Layar Akhir Berlangsung Pekan Ini

JawaPos.com - Tes layar terakhir untuk menentukan pemeran James Bond berikutnya dikabarkan akan berlangsung minggu ini untuk film terbaru waralaba 007 dari Amazon MGM Studios.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (23/10), Proses tersebut dijadwalkan dimulai paling cepat pada Jumat, meskipun identitas seluruh aktor yang mengikuti audisi masih belum dipastikan.

Dua nama yang disebut masuk dalam daftar kandidat adalah Callum Turner dan Jack Lowden, yang sebelumnya kerap dikaitkan dengan peran mata-mata legendaris tersebut.

Film James Bond terbaru ini akan disutradarai oleh Denis Villeneuve, sementara Nina Gold bertanggung jawab memimpin proses pemilihan pemeran.

Hingga kini, Amazon MGM Studios belum mengumumkan jadwal resmi penetapan aktor yang akan menggantikan pemeran Bond sebelumnya, tetapi pengumuman tersebut diperkirakan berlangsung sebelum akhir tahun.

Tes layar terakhir menjadi salah satu tahapan penting menjelang penentuan sosok yang akan memerankan agen rahasia Inggris itu dalam film mendatang.

Spekulasi mengenai Lowden semakin menguat setelah Gary Oldman, lawan mainnya dalam serial Slow Horses, diduga memberikan petunjuk bahwa aktor Skotlandia tersebut masuk dalam daftar kandidat.