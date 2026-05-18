Audisi James Bond Resmi Dimulai untuk Gantikan Daniel Craig sebagai Agen 007 Selanjutnya

JawaPos.com – Amazon MGM Studios resmi memulai proses audisi untuk mencari pemeran baru James Bond sebagai agen 007 berikutnya.

Dilansir dari laman People pada Senin (18/5), Pihak Studio mengonfirmasi bahwa pencarian pemeran utama telah berjalan dalam beberapa pekan terakhir, meski detail proses seleksi masih dirahasiakan.

Amazon MGM juga menyatakan akan membagikan informasi lebih lanjut kepada penggemar ketika waktu yang dianggap tepat telah tiba.

Pemeran baru nantinya akan menggantikan posisi Daniel Craig yang terakhir kali tampil sebagai James Bond dalam film No Time to Die pada 2021. Craig sebelumnya memerankan karakter mata-mata ikonik tersebut dalam sejumlah film populer, seperti Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, dan Spectre.

Kehadiran pemeran baru sekaligus menandai dimulainya babak baru waralaba James Bond setelah berakhirnya era Craig.

Laporan media hiburan menyebut proses audisi telah berlangsung sejak beberapa minggu lalu dengan melibatkan direktur casting Nina Gold. Sosok tersebut dikenal berpengalaman menangani proyek besar, termasuk Game of Thrones, The Crown, dan sejumlah film Star Wars.

Amazon MGM juga memastikan tim kreatif untuk film Bond terbaru telah disusun dalam beberapa bulan terakhir.

Film James Bond mendatang dikabarkan akan disutradarai oleh Denis Villeneuve yang sebelumnya sukses menggarap trilogi Dune. Sementara itu, Amy Pascal dan David Heyman dipercaya menjadi produser, dengan Steven Knight ditunjuk sebagai penulis naskah.