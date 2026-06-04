Dua Lipa dan Callum Turner Resmi Menikah dalam Upacara Tertutup yang Digelar di London

JawaPos.com – Dua Lipa dan Callum Turner resmi menikah dalam sebuah upacara intim yang digelar di Old Marylebone Town Hall, London.

Dilansir dari laman People pada Kamis (4/6), Pernikahan tersebut berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta sahabat terdekat pasangan itu. Kabar bahagia tersebut menarik perhatian publik setelah sejumlah foto pernikahan mereka beredar di media.

Dalam momen spesial tersebut, Dua Lipa tampil anggun mengenakan busana couture rancangan Schiaparelli karya Daniel Roseberry.

Dua Lipa sendiri melengkapi penampilannya dengan sarung tangan, sepatu Christian Louboutin senada, dan topi putih berukuran besar rancangan Stephen Jones. Sementara itu, Callum Turner tampil elegan dengan setelan jas berwarna biru tua yang dipadukan dengan dasi senada.

Hubungan Dua Lipa dan Callum Turner pertama kali menjadi sorotan pada Januari 2024 setelah keduanya terlihat bersama dalam sebuah acara di London.

Pasangan tersebut kemudian mengumumkan hubungan mereka secara resmi melalui media sosial pada Juli 2024. Sejak saat itu, keduanya kerap tampil bersama dalam berbagai kesempatan publik.

Dua Lipa mengonfirmasi pertunangannya dengan Callum Turner dalam wawancara bersama British Vogue pada Juni 2025.

Saat itu, penyanyi pelantun lagu ‘Houdini' tersebut mengungkapkan keinginannya untuk menikah setelah menyelesaikan rangkaian tur dunia yang sedang dijalaninya. Ia juga menyebut pertunangan tersebut sebagai salah satu fase paling berarti dalam kehidupannya.

Pernikahan ini menandai babak baru dalam perjalanan hidup pasangan tersebut. Dua Lipa mengaku memiliki keinginan untuk membangun keluarga bersama suaminya di masa mendatang.