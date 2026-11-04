Video Dugaan Bantuan Pacemaker Viral, Minho SHINee Akhirnya Sampaikan Permintaan Maaf

JawaPos.com - Minho SHINee sampaikan permintaan maaf secara langsung setelah penampilannya dalam ajang 2026 JTBC Seoul Marathon menuai kontroversi.

Persoalan tersebut muncul setelah sebuah video yang memperlihatkan dugaan bantuan fisik dari pacemaker selama perlombaan beredar luas di media sosial.

Minho mengikuti kategori maraton penuh pada 1 November 2026 dan menyelesaikan jarak 42,195 kilometer dalam waktu 3 jam 18 detik.

Pencapaian tersebut menjadi perhatian karena merupakan pengalaman pertamanya mengikuti maraton penuh. Ia hanya terpaut 18 detik dari target sub-3, yakni menyelesaikan lomba dalam waktu kurang dari tiga jam.

Namun, sehari setelah perlombaan, video yang memperlihatkan seorang pelari lain menyentuh bagian punggung atau pinggang Minho saat berlari mulai menyebar secara daring.

Rekaman itu memunculkan dugaan bahwa Minho memperoleh dorongan fisik dari pacemaker. Sejumlah warganet kemudian mempertanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan aturan perlombaan.

Menurut laporan Soompi, Minho mengunggah pernyataan permintaan maaf melalui media sosial pada 3 November.

Ia mengaku menyesal telah mengecewakan banyak orang dan merasa malu sebagai seseorang yang mencintai olahraga. Minho juga berjanji akan lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang.

Minho secara tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan menerima hasil maraton tersebut. Ia juga menyampaikan rasa hormat kepada para pelari yang telah berlatih keras dan mencurahkan banyak tenaga untuk mencapai garis finis.