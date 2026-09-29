Onew SHINee Gandeng Yuju GFRIEND untuk Single Kolaborasi “Mind Games”

JawaPos.com – Onew SHINee dan Yuju GFRIEND hadirkan kolaborasi terbaru melalui lagu “Mind Games”.

Menurut laporan Soompi, keduanya membagikan cuplikan lagu tersebut pada 27 September 2026, membuat penggemar semakin penasaran dengan perpaduan vokal dua penyanyi tersebut.

“Mind Games” merupakan salah satu dari tiga title track yang akan mengisi album single solo pertama Onew bertajuk Chakgak. Lagu kolaborasi tersebut dijadwalkan dirilis pada 29 September, sehingga penggemar tidak perlu menunggu lama untuk mendengarkan versi lengkapnya.

Kehadiran Yuju menjadi salah satu daya tarik dalam proyek solo terbaru Onew. Kolaborasi ini mempertemukan karakter vokal Onew yang dikenal melalui aktivitasnya bersama SHINee dengan warna suara Yuju yang telah menjadi salah satu ciri khas perjalanan musikalnya sebagai anggota GFRIEND dan solois.

“Mind Games” juga menjadi pembuka rangkaian perilisan Chakgak yang memiliki jadwal cukup panjang.

Setelah lagu tersebut dirilis pada 29 September, Onew akan memperkenalkan title track keduanya pada 7 Oktober sebelum album single Chakgak bersama lagu ketiga dirilis secara keseluruhan pada 20 Oktober.

Dengan tiga title track yang disiapkan, Chakgak akan menjadi proyek penting dalam perjalanan solo Onew.

Sementara itu, “Mind Games” menjadi bagian pertama yang akan memperlihatkan warna musik terbaru Onew sekaligus menghadirkan kolaborasi vokal bersama Yuju.